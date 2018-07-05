رونالدو يتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس

مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية في إسبانيا أمس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توصل لاتفاق يقضي بانتقاله من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن رونالدو توصل لاتفاق، من أجل الانتقال إلى يوفنتوس، مقابل 30 مليون يورو سنوياً.

ووفقاً للصحيفة نفسها فإن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو يستعد لعقد محادثات مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

وذكرت القناة التلفزيونية الإسبانية السادسة أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع يوفنتوس يحصل بمقتضاه على 100 مليون يورو «116 مليون دولار» مقابل الاستغناء عن خدمات قائد البرتغال، فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن ريال مدريد طلب 350 مليون يورو، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من هذا, مؤكدين أن النادي الملكي سيفعل الشرط الجزائي بعقد رونالدو، والذي يصل إلى مليار يورو.

وأشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية في وقت سابق إلى أن رونالدو، أو بالأحرى فريق العمل التابع له، يبحث عن منزل في مدينة تورينو الإيطالية، مقر يوفنتوس.