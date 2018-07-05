الهجرة غير الشرعية تعيد حسابات الأسواق المالية العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس إلى أن أزمة الهجرة غير الشرعية التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وما زالت ضاغطة، أدت إلى قلب الموازين من جديد، وارتفاع التوتر السياسي في دول الاتحاد الأوروبي خاصة في ألمانيا، حيث تواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل الكثير من الضغوط نتيجة الاعتراض على الاتفاقية الجديدة التي نتجت عن القمة الأوروبية الأسبوع الماضي، والتي يعتبرونها غير منصفة وتهدد الأمن القومي الأوروبي.

وقال التقرير: «إن هذه التطورات أدت إلى التأثير على موضوع البريكست، حيث انخفضت الأصوات التي كانت تنادي الشهر الماضي بالتريث للخروج من الاتحاد الأوروبي وحتى عدم الخروج نهائياً».

ويفسر التقرير انعكاس هذه التطورات على الأسواق المالية والعملات، وفي البداية من الجنيه الاسترليني الذي سيشهد المزيد من الضغوط، نتيجة الاقتراب إلى حسم موضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتوترات السياسية بشكل عام في دول الاتحاد الاوروبي، أما بالنسبة لليورو سيكون أيضاً عرضة للضغط من هذه المستجدات.

وفيما يخص الحرب التجارية، يلقي التقرير الضوء على دراسة جديدة أعدها مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس، حيث تشرح هذه الدراسة تأثير الحرب التجارية على الدول المتضررة من الرسوم الأميركية، وتحديداً دول الاتحاد الاوروبي التي تشكل 151 مليار دولار من إجمالي العجز التجاري الأميركي البالغ 700 مليار.

ونتيجة الرسوم التي يفرضها الرئيس الأميركي على واردات السيارات الأوروبية والفولاذ بنسبة 25%، وعلى الالمنيوم بنسبة 10%، ستؤدي إلى ضرر القطاعات الصناعية الأساسية في دول الاتحاد الأوروبي التي يتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% أي ما يعادل 180 مليار دولار.

كما ألقت الدراسة الضوء أيضاً على تأثير هذه الرسوم ليس فقط على الاقتصاد، ولكن ستساهم في زيادة أسعار السلع.