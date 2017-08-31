أهم مدوني الموضة في اليابان.. طفلة

ترجمة: عزة يوسف

يعتمد عشاق الموضة في اليابان على طفلة كأيقونة لإطلالاتهم رغم أنها في السادسة من عمرها فقط. وقال موقع «the sun»، إن كوكو هاماماتسو تمكنت من حشد عدد ضخم من المتابعين على «إنستغرام» بسبب ما ترتديه من ملابس مثيرة للسخرية وباهظة الثمن.

وأوضحت والدتها ميساتو أنها كانت هي وزوجها يحلمان بفتح متجر أزياء في طوكيو، عندما كانا يعيشان في فوكوشيما، ولكن بعد كارثة تسونامي عام 2011، اضطرت الأسرة إلى الانتقال لطوكيو وهناك تم افتتاح المتجر.

وكونها ابنة أصحاب متجر أزياء ومحاطة بخبراء في صناعة الموضة، كان لكوكو فرصة الوصول لعشرات الملابس والأكسسوارات، إلا أنها تعتمد على نفسها في تنسيقها معاً.

وبعد أن أنشأت صفحة على «إنستغرام» باسمها، نشرت عددا من الصور المفضلة لها، وكانت لديها مهمة محددة بكسب المزيد من المتابعين. وتمكنت كوكو منذ ذلك الحين من جذب نحو 50 ألف معجب، و246 ألف متابع.