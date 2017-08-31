العيد.. موضوع رائج للأغاني العربية

القاهرة (الاتحاد)

قدم مطربون عرب عدداً من الأغنيات التي دارت حول العيد ولياليه وأيامه، وحقق بعضها نجاحاً مقبولاً، ومنها عدد من الأغنيات السعودية، مثل «أهلاً بالعيد» لعبادي الجوهر، ومن كلماتها: أهلاً بالعيد هل وجانا، والدنيا سعيدة وفرحانة، يا جمال العيد وتهاني العيد، بنقول مبروك ياللي معانا، أهلاً بالعيد والنسمة الحلوة النشوانة، وأيادي تصافح وتهني، وتشارك في الفرحة معانا، عيد الإسلام شرّف بسلام، والمولى من كرمه عطانا»، وتعد من الأغنيات الجماعية التي غناها بمصاحبة كورال من الأطفال.

وغنى محمد عمر من كلمات الدكتور خضر اللحياني وألحان طلال باغر «هلت ليالي العيد»، ويقول مطلعها: «هلت ليالي العيد وبانت أنواره، تشرد علينا تزيد بالعطر وأزهاره، اليوم فرحة غير، كل عام وأنتم بخير، وعيد الفرحة تجمعنا جيران وصحاب وحبايب، بوجودك يا عيدنا معنا بنشوف الغالي الغايب، البسمة الحلوة عنوانك، أفراح وهنا وسرور، يا محلا مظاهر أنوارك، في ليالي تشرق نور».

وأعاد المطرب علي عبدالكريم أغنية أم كلثوم الشهيرة «يا ليلة العيد أنستينا»، وكان للكويت نصيب من أغاني العيد، ومنها: «العيد هلّ هلاله» لمحمود الكويتي وبثتها إذاعة الكويت في بداية الستينيات، وكتبها إبراهيم السديراوي ولحنها عبداللطيف الكويتي، وتعد أغنية العيد الأولى لدى الكويتيين.

وكان لعدد من المطربين المصريين نصيب كبير في أغاني العيد، ومنها «الليلة عيد» لياسمين الخيام من كلمات عبدالرحمن سيد الأهل وألحان إبراهيم رجب، ومن كلماتها: «زي النهاردة والليلة دي، زي السنة دي ارتاح فؤادي، واللي فات قبل النهادة، واللي جي بعدين، والليلة دي عيد».

وقدمت فرقة الثلاثي المرح التي ضمت وفاء محمد مصطفى وصفاء يوسف وثناء الباروني «أهلا بالعيد» من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل وألحان علي إسماعيل، ومن كلماتها: «أنوارك هلت، ع الدنيا وطلت، محلاها يا عيد، وقلوبنا اتهنت، م الفرحة وغنت، لك أحلى نشيد، أهلاً بالعيد أهلاً أهلاً، صبحك ومساك، بهجة وأنغام، والشوق ينقاد، من عام للعام، نفرح ونهني، غريب وقريب، ولك بنغني، يا اعز حبيب، وبعودة تعود على الإسلام، بالخير وتجود بنور وسلام».

وقدمت غادة رجب وهي طفلة «العيد السنة دي» في أغنية مصورة من كلمات دكتورة داليا حسني وألحان وتوزيع دكتور رضا رجب، ويقول مطلعها: «العيد السنة دي، أحلى كل الأعياد، والأفراح بتنادي، جاية لنا في الميعاد، في قلوبنا وحوالينا النور، والأفراح داير ما يدور، وأدي العيد بيغني لنا».