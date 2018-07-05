الإمارات للهندسة تغير التصميم الداخلي لطائرة البوينج 777-200LR

دبي (الاتحاد)
أكملت دائرة الإمارات للهندسة مشروع تغيير التصميم الداخلي للطائرة الثانية البوينج 777-200LR ضمن أسطولها.
وتم تنفيذ مشروع تحويل الطائرة من 3 مقصورات إلى مقصورتين بالكامل في مقر الدائرة بدبي. وشمل التغيير إعادة تصميم درجة رجال الأعمال بتوزيع المقاعد 2-2-2، وتوفير منطقة تواصل جديدة لركاب درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى تحديث الدرجة السياحية لتوفير تجربة متميزة للعملاء.
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وعملت الإمارات للهندسة بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة والموردين الخارجيين، واستغرق المشروع 22 شهراً منذ اتخاذ القرار بتغيير التصميم الداخلي لطائرات الإمارات البوينج 777-200LR وحتى خروج أول طائرة من حظائر دائرة الإمارات للهندسة بتصميمها الجديد جاهزة للعودة إلى الخدمة ضمن الأسطول.