الإمارات للهندسة تغير التصميم الداخلي لطائرة البوينج 777-200LR

دبي (الاتحاد)

أكملت دائرة الإمارات للهندسة مشروع تغيير التصميم الداخلي للطائرة الثانية البوينج 777-200LR ‬ضمن ‬أسطولها.

‬وتم ‬تنفيذ ‬مشروع ‬تحويل ‬الطائرة ‬من ‬3 ‬مقصورات ‬إلى ‬مقصورتين ‬بالكامل ‬في ‬مقر ‬الدائرة ‬بدبي.‬ وشمل ‬التغيير ‬إعادة ‬تصميم ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال ‬بتوزيع ‬المقاعد ‬2-2-2، ‬وتوفير ‬منطقة ‬تواصل ‬جديدة ‬لركاب ‬درجة ‬رجال ‬الأعمال، ‬بالإضافة ‬إلى ‬تحديث ‬الدرجة ‬السياحية ‬لتوفير ‬تجربة ‬متميزة ‬للعملاء.

وعادت أول طائرة بوينج 777-200LR‏‭ ‬بالتصميم ‬الجديد ‬إلى ‬الخدمة ‬ضمن ‬الأسطول ‬في ‬أوائل ‬مارس الماضي، ‬وسوف ‬يتم ‬الانتهاء ‬من ‬إعادة ‬التصميم ‬الداخلي ‬للطائرات ‬الثماني ‬المتبقية ‬من ‬الطراز ‬ذاته ‬بشكل ‬تدريجي ‬بحلول ‬منتصف ‬عام ‬2019، ‬وتشغيلها ‬على ‬عدد ‬من ‬الوجهات ‬الأخرى ‬ضمن ‬شبكة ‬الخطوط ‬العالمية ‬لطيران ‬الإمارات.‬ وتستثمر ‬الناقلة ‬أكثر ‬من ‬150 ‬مليون ‬دولار ‬أميركي ‬في ‬هذا ‬المشروع ‬الضخم.

وعملت الإمارات للهندسة‏‭ ‬بالتعاون ‬مع ‬العديد ‬من ‬الجهات ‬ذات ‬العلاقة ‬والموردين ‬الخارجيين، ‬واستغرق ‬المشروع ‬22 ‬شهراً ‬منذ ‬اتخاذ ‬القرار ‬بتغيير ‬التصميم ‬الداخلي ‬لطائرات ‬الإمارات ‬البوينج ‬777-200LR ‬وحتى ‬خروج ‬أول ‬طائرة ‬من ‬حظائر ‬دائرة ‬الإمارات ‬للهندسة ‬بتصميمها ‬الجديد ‬جاهزة ‬للعودة ‬إلى ‬الخدمة ‬ضمن ‬الأسطول.