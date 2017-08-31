«العيد فرحة» تكتمل بصفاء أبوالسعود

القاهرة (الاتحاد)

«أهلاً أهلاً بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا فيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يا رب في أفراحنا، واطرح فيها البركة وزيد، جانا العيد اهو جانا العيد «مقدمة واحدة من أشهر أغنيات العيد التي أصبحت متلازمة مع حلول كل عيد، وتعتبر بمثابة عنصر رئيس للفرحة بقدوم العيد، وتبثها جميع الإذاعات والقنوات الفضائية العربية بمجرد الإعلان عن العيد، كما تعد من أفضل الأغاني التي عبرت عن هذه المناسبة، إلى جانب كونها واحدة من أهم الأغنيات التي شدت بها الفنانة صفاء أبوالسعود، وتصنف على أنها أحد أقوى الأغنيات التي تظهر على الساحة الشعبية المصرية في وقت الاحتفال بالعيدين «الفطر والأضحى».

وكتب كلمات الأغنية الشاعر عبدالوهاب محمد ووضع ألحانها الموسيقار جمال سلامة وأخرجها شكري أبوعميرة كأغنية مصورة لصالح التلفزيون المصري في أوائل الثمانينيات، وحرص على تصوير صفاء التي كانت تخرجت في معهد الكونسرفتوار، ثم اتجهت بعدها إلى التمثيل والغناء والرقص للأطفال، بصحبة العشرات من الأطفال في حديقة الحيوانات والعديد من المتنزهات والحدائق العامة، وهم يمرحون معها ويركبون الدراجات والألعاب.

وعن ذكرياته مع الأغنية، قال شكري أبوعميرة: ارتبط العيد في مصر بـ«العيد فرحة» التي غنتها الرائعة صفاء، من خلال كلمات أثيرة اعتدنا ألا نشعر بقدوم العيد من دونها، فارتبطت هذه الكلمات المحببة بقلوب الكبار قبل الصغار مع طلّة العيد، وعلى الرغم من إنتاج مئات الأغاني خلال السنوات الماضية، تبقى هذه الأغنية في صدارة الأعمال التي ارتبطت بوجدان الجميع صغاراً وكباراً، ولم تكن موجهة إلى أو فئة معينة، ولكنها خاطبت الجميع، وهو ما ظهر في كلمات: «باركوا وهنوا، سوا واتمنوا، كل العالم يبقى سعيد، كله أخوة، برة وجوة، كله فرح وهنا وزغاريد، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، كتر يارب في أعيادنا واطرح فيها البركة وزيد».

وكشف عن أن صفاء عاشت طوال ساعات التصوير وكأنها طفلة، حيث تفاعلت مع جميع الأطفال واحتوتهم بدرجة جميلة، ما جعلها تحتل القلوب، وتتربع على عرش النجاح، ولم ينجح غيابها عن التمثيل لسنوات في محو صورتها الأثيرة لدى الجميع، وفي مقدمتهم الأطفال، حيث كانت حاضرة أبداً في مناسباتهم، تغنى لهم، ويرددون أغنياتها باستمتاع، فاعتبرت جزءاً أصيلاً من عالم الأطفال.