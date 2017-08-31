«كل عام وأنتم بخير».. علامة مسجلة للعيد

القاهرة (الاتحاد)

«كل عام وأنتم بخير، ضحكة فرح من كل قلب، في أحلى عيد، نور الأمل بادي في دنيا السعادة، للقريب قريب معايا، معايا وبعيد، الفرحة عمت سمانا، هنت قلوب الحزانى، والدنيا لحظة قدومه، صارت تردد معانا، كل عام وانتم بخير» كلمات أغنية عن العيد تغنى بها الفنان السعودي الكبير الراحل طلال مداح، وتمثل مع أغنية «من العايدين» لمحمد عبده أيقونتا العيد في المملكة العربية السعودية، حيث تضيفان نكهة العيد الخاصة على مسامع السعوديين، وحال ما تُسمع إحداهما يعود الكبار إلى الماضي وذكريات المكان والزمان، من خلال اللقطات المصورة معهما، ولا تزال الأغنية التي كتبها الشريف منصور، رغم نسبة البعض لها إلى الأمير فهد بن محمد، ووضع ألحانها محمد المغيص عام 1982، وسجلها طلال مداح في القاهرة أثناء فترة إقامته فيها في أوائل الثمانينيات، تحقق حضوراً مميزاً مستمراً إلى يومنا هذا في مناسبات الأعياد، وتعد خياراً ثابتاً في احتفال الإذاعات والقنوات الفضائية المختلفة بالعيد السعيد.

وقال الملحن طلال باغر، إنه رغم مضى ما يزيد على 35 عاماً على «كل عام وأنتم بخير» للموسيقار طلال مداح، إلا أنها تظل حاضرة بقوة، متحدية التغيرات وتعاقب الأجيال، لتبقى علامة راسخة في الأعياد، وأنها ظلت تحتل الصدارة، ورغم محاولات كثير من الفنانين على مدار السنوات الماضية تقديم أغنية للعيد، فإنها فشلت بسبب تواضع الكلمة واللحن، وأشار إلى إن الوسط الفني لم يستطع إنتاج أغنية خلاقه للعيد تزاحم وتتجاوز أغنية طلال، وأوضح أنها نجحت بسبب تكامل عناصر الأداء والكلمات واللحن، وظلت تتربع على عرش الأغنية السعودية والخليجية طوال هذه السنوات، حتى باتت راسخة في أذهان كثير من المستمعين، وغدت من مظاهر الاحتفال بالعيد.