«يا ليلة العيد».. منحت أم كلثوم وسام «الكمال»

القاهرة (الاتحاد)

«يا ليلة العيد أنستينا، وجددت الأمل فينا، هلالك هل لعينينا، فرحنا له وغنينا، وقلنا السعد حايجينا، على قدومك يا ليلة العيد»، مقدمة واحدة من روائع الأغنيات التي عبرت عن العيد وقدومه، وشدت بها كوكب الشرق أم كلثوم وكتبها الشاعر أحمد رامي ولحنها الموسيقار رياض السنباطي، ولا يمكن أن يمر علينا العيد دون أن نسمعها رغم تقديمها قبل نحو 80 عاماً.

مشهد في «دنانير»

كانت أم كلثوم غنت الأغنية في فيلم «دنانير» عام 1939، ولعبت بطولته أمام سليمان نجيب وعباس فارس وفؤاد شفيق وإخراج أحمد بدرخان، وطلب من أحمد رامي مؤلف الفيلم، كتابة أغنية مناسبة تبعث البهجة والأمل، خصوصاً وأنها ستكون بمشهد الوزير جعفر البرمكي الذي يستمع لصوت البدوية «دنانير» ويعجب بصوتها، ويصطحبها معه إلى بغداد لتتعلم أصول الغناء، وكانت «يا ليلة العيد» نالت إعجاب أم كلثوم لما بعثته في نفسها من ذكريات طفولتها في قريتها، كما تسببت في نجاح الفيلم، وأصرت أم كلثوم فيما بعد على حذفها من أحداث الفيلم، لترتبط أكثر بليلة العيد، ولتغنيها في حفلات خاصة، ويزول ارتباطها عن مشاهد الفيلم.

«صاحبة العصمة»

شدت أم كلثوم بالأغنية أثناء إحيائها a باستاد «مختار التتش» بالنادي الأهلي عام 1944، في ليلة العيد، وفاجأ الملك فاروق الجميع بحضوره، وحدث هتاف وصراخ للملك من الجماهير، وتوقفت أم كلثوم عن الغناء في انتظار لحظة هدوء لتعود وتغني، وبذكائها المعهود قامت بتغيير الكوبليه من الأغنية وأدخلت اسم الملك فاروق ترحيباً بقدومه، حيث غيرت كلمات «يا نيلنا ميتك عنبر، وزرعك في الغيطان نور، تعيش يا نيل وتتهنى، ونحيي لك ليالي العيد، إلى: يا نيلنا ميتك عنبر، وزرعك في الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى، ونحيى لكم ليالي العيد»، وبعد الحفل استدعاها المك فاروق وصافحها وأعلن منحها وسام «الكمال»، وقال مذيع الحفل إن الملك فاروق أنعم على الآنسة أم كلثوم بنيشان الكمال، ووجهت أم كلثوم كلمة شكر للملك فاروق، وكانت أول فنانة تحصل على وسام ملكي، وهو وسام رفيع تناله الأميرات في البيت الملكي، لكنها استطاعت بفنها أن تأخذه، وأصبح لقبها بعد ذلك «صاحبة العصمة».