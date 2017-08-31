«من العايدين».. حاضرة في الذاكرة السعودية

سعيد ياسين (القاهرة)

«الليالي المقبلة فرح وسمر، والنسيم الحلو سلم ع الزهر، وكل غالي في حبنا، طال به الحنين، ومن العايدين، ومن الفايزين إن شاء الله، أحباب أحباب، إخوان إخوان، جايين يهنوا فرحانين» مقدمة واحدة من أهم الأغنيات السعودية التي عبرت عن الفرحة بقدوم العيد، كتبها الشاعر إبراهيم خفاجي وغناها محمد عبده ووضع ألحانها من مقام بياتي، وسجلها في القاهرة عام 1971 في المراحل الأولى من حياته الفنية، ولم تستطع كثير من الأغنيات تجاوزها أو الاقتراب منها في مثل هذه المناسبة، خصوصاً وأنها أغنية مفرحة مبكية أحكمت في الصناعة والصياغة من حيث الفكرة في الكلمة واللحن.

وتوقف الكاتب والناقد الفني علي فقندش عند الأغنية، وقال: ما أن تطل تباشير ليلة العيد، إلا وتنطلق من وسائل الإعلام السعودية الأغنية الأشهر عن العيد «من العايدين»، مشيراً إلى أن اكتمال أجواء النجاح في الأغنية جاء لعوامل عدة، أهمها أن النص جاء كمباركة وتهنئة بمقدم هذه المناسبة، كما يحكي صورة اجتماعية جميلة عن صلة العيد بين طبقات المجتمع المختلفة في كوبيله: «والسعادة لكل ناوي، ما هي في لبس الكساوي»، كما تخللها في الكوبليه الأخير تهنئة القيادة بالمناسبة «يا ولي الأمر فينا يا ملكنا ياحبيبنا، أسمى آيات التهاني من قلوبنا»، وهي الأغنية الوحيدة التي أنتجت عن هذه المناسبة عام 1971 بعد تجارب لأغان قدمت عن هذه المناسبة في سنوات سابقة، منها ما كان للموسيقار طارق عبدالحكيم، ولحنها من مقام «الحسيني»، وهو المقام الذي وظفه محمد عبده في هذه الأغنية ليصبح نغماً مميزاً ومرتبطاً بإطلالة فجر العيد، كما أنها انطبعت في وجدان صاحبها محمد عبده ووجدان الناس، وبذكرى عزيز لم يدركه العيد مع أسرته، كما ارتبطت بالأيتام والفقراء من الذين لم يتذوقوا حقيقة فرحة الأعياد.

من جهته، قال الكاتب عبدالله المسيان: لو استعرضنا أغاني العيد التي غنيت على المستوى المحلي منذ تأسيس التلفزيون السعودي، سنجد مجموعة ليست بالقليلة من الأغاني، لكن التي انتشرت إعلامياً أو حظيت بالبث عبر التلفزيون الحكومي السعودي سنوياً عددها محدود، ومن أهمها طوال العقود الماضية «من العايدين» التي بقيت حاضرة في الذاكرة الجمعية للسعوديين، وأبت أن تتزحزح قيد أنملة عن مكانها في صدارة أغاني العيد على المستوى الوطني، وبقيت الأولى للعيد للتلفزيون السعودي، ولا يكون للعيد طعم من دون أن نسمع هذه الأغنية.