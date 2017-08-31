فنانون: خدمة الوطن والإنسانية رسالتنا السامية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

اتخذ البعض من فنه منصة لدعم أوطانهم وقت الشدائد، ومنهم «كوكب الشرق» أم كلثوم التي أطلقت حملة «قطار الرحمة»، حيث غنت عبر المدن المصرية لجمع تبرعات لدعم تسليح الجيش المصري، بمشاركة نجوم منهم شادية ومحمد فوزي ومريم فخر الدين.

وتواصلت بعدها المبادرات في أوقات الأزمات، لكنها تحولت فيما بعد إلى مساهمات فردية، وكأن الفن يحمل رسالة واحدة هي الترفية والمكاسب المادية، ونسى فنانون رسالتهم السامية، وتحول الأمر إلى الحديث عنها فقط في اللقاءات الإعلامية على هامش أعمالهم الجديدة.

رصيد فني

رأى الفنان حبيب غلوم أن بعض الفنانين مقصرون في الأزمات والكوارث. وقال: «مهما فعلنا سنبقى مقصرين، فزحمة الحياة وعدم الاستقرار في المجال الفني، والانشغال بالوظائف، تحد من مشاركتنا في الكثير من الأمور»، مشدداً على أن الإمارات وفنانيها يحاولون قدر المستطاع القيام بحملات ومبادرات خيرية، والوقوف في وقت الأزمات والشدائد.