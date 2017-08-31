المرافق الترفيهية.. مزارات عائلية في العيد

نسرين درزي (أبوظبي)

تكثر في العيد زيارة أماكن الترفيه العائلي التي توفر كل ما يطمح له الزوار من فعاليات مسلية وبرامج حركة تجعل الإجازة فرصة لخوض تجارب جديدة. ومع اقتراب موسم المدارس فإنه من الممتع الاستفادة من أجواء المرح ومغامرات اللعب المتاحة بأسلوب غير اعتيادي. وبين ما تقدمه الحدائق المائية ومنتزهات القرى الكرتونية من أفكار متفردة بعوامل الإبهار تتحول زيارة هذه المواقع رفقة الأهل والأصدقاء إلى رحلة متنوعة تعكس جماليات السياحة الداخلية في البلاد.

تجربة فريدة

تقدم حديقة ياس ووتروورلد المائية اليوم الجمعة تجربة فريدة تضاف إلى قائمة عروضها الصيفية، تدعو من خلالها الضيوف وهواة الألعاب المائية للاستمتاع بفعالية «ليالي الأضواء». وتتكرر الفعالية كل يوم جمعة حتى نهاية سبتمبر، حيث تفتح الحديقة أبوابها من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 ليلاً ليستمتع الجميع بأجواء ترفيهية مضيئة.

إلى ذلك، ذكرت بيانكا ساموت، مدير عام الحديقة ياس، أنه سيكون لأول أيام عيد الأضحى طابع مختلف، حيث يمكن لحاملي التذكرة اليومية الاستمتاع بفعالية ليالي الأضواء من دون أي رسوم إضافية ضمن ساعات التمديد. وأوضحت أن التجربة تضم مزيجاً متنوعاً من الأنشطة الخاصة بالأضواء وعرض الطبول الإيقاعي والاستعراضات الموسيقية والألعاب المائية في بحيرة أمواج. ويشهد أفراد الأسرة عرضاً خاصاً يتضمن التحليق المائي وسط مؤثرات ضوئية مبهرة. وتتوافر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لـ«ياس ووتروورلد» أو عبر شباك التذاكر في الحديقة.