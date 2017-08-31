«اعتمادية» الطفل من صنع الكبار

القاهرة (الاتحاد)

يشكو البعض من اعتمادية وتواكل أبنائهم الزائد حتى في أبسط الأمور التي يمكن فيها للطفل أن يعتمد على نفسه، ويتناسون أو ينكرون أنهم هم الذين ربوا الطفل على الاعتماد والاتكال على غيره. وتتزايد مخاوف هؤلاء الآباء والأمهات من استمرار الابن على هذا المنوال؛ فكيف لهما أن يعلما الطفل كيف يعتمد على نفسه؟

مظاهر سلوكية

إلى ذلك، يقول الدكتور جمال الوكيل، استشاري التربية وعلم النفس، إن السلوك الاعتمادي للطفل، يتمثل في طلب المساعدة المستمرة والمحبة والانتباه من الآخرين. ويظهر الطفل الاعتمادي الكثير من علامات عدم النضج مثل البكاء والنحيب، وغالباً ما يقاطع الطفل الاعتمادي المحادثة القائمة بين أبويه، وكثيراً ما يطالبهم بعمل أشياء له بإمكانه أن يعملها بنفسه. كأن يطلب منها أن تمشط له شعره، أو تلبسه ملابسه، موضحاً أن الطفل الاعتمادي يستمر في الذهاب إلى الراشد طالباً المساعدة بدلاً من المحاولة.

ويضيف أن من سلوكيات الطفل الاعتمادي، الاقتراب الجسدي والحاجة إلى البقاء بقرب أحد الراشدين، ورغبته في الحصول على الانتباه أو في أن يقوم أبواه بالاستمرار في مراقبته أو التحدث إليه أو النظر إلى ما فعل. وبعد سن أربع سنوات، هناك علامة أخرى للاعتمادية الزائدة، وهي أن يبكي الطفل إذا ابتعد عن أمه ولو لفترة قصيرة من الوقت. ويتعلم بعض الأطفال كيف يؤثرون في الراشدين ويحصلون على ما يريدون من خلال قيامهم بالدور الطفولي. فيتصرف بجاذبية كأن يختبئ أو يهرب ويجد بعض الراشدين مثل هذا السلوك الطفولي ممتعاً جداً، كما أن بعض الآباء لا يريدون لأطفالهم أن يكبروا، ولهذا يقومون بتعزيز التصرفات ٍغير الناضجة لأطفالهم، كما أن هناك آباء يقومون بحماية أبنائهم حماية زائدة بحبهم الطاغي، فهم مثلاً لا يسمحون لطفلهم بأن يخرج من ساحة البيت لأن أطفال الجيران شرسون. كما يستسلم بعض الآباء لبكاء الطفل بتأثير إحساسهم غير الواعي بالذنب نتيجة عدم حبهم للطفل بدرجة كافية مثلاً أو البقاء بعيدين عنه لفترة طويلة أو لكونه مريضاً أو معاقاً.