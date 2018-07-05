15 دقيقة فقط لتأسيس الشركات في الإمارات عبر «باشر أعمالك»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تدشين المرحلة الأولى من مبادرة «باشر أعمالك خلال 15 دقيقة»، وهي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تشرف على تنفيذها وتطويرها، من خلال التعاون الوثيق والبناء مع 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال في الدولة من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات إلكترونية بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة، فيما تسمح المبادرة بتأسيس نحو 1200 نشاط اقتصادي، عبر منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 3 إمارات، هي الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، والتي بدأت فعلياً في تطبيق المبادرة، فيما تنطلق المرحلة الثانية من المبادرة خلال شهر في بقية إمارات الدولة، والتي تشمل كلاً من أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، وتوفر «باشر» إصدار 3 أنواع من الرخص هي «رخصة شركة فردية»، و«رخصة شركة ذات مسؤولية محدودة»، و«رخصة شركة فردية ذات مسؤولية محدودة».

وتستهدف مبادرة «باشر» 20% من إجمالي تسجيل الرخص التجارية الجديدة في الدولة، وتوفر إجراء 6 معاملات تجارية، و8 خدمات بصورة إلكترونية كاملة.