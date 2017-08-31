العيد فرحة تتزين بالقيم والفضائل والدروس

خورشيد حرفوش (القاهرة)

العيد موعد للفرح وإظهار البهجة والسرور. وهو إعلاء وترسيخ للقيم الأخلاقية والتربوية لشعائر الاحتفال بالأعياد، لا سيما أن عيدي المسلمين «الفطر والأضحى» يرتبطان بأداء فريضتي الصيام والحج. ومن ثم ارتبطت الاحتفالات بالأعياد بثقافات وخصائص المجتمعات والحضارات، وأصبحت على امتداد السنين جزءاً مهماً من نسيجها الديني والثقافي. ولعيد الأضحى، كما هو عيد الفطر، خاصية تتميز بها الأمة الإسلامية تُظهر من خلالها مدى تمسكها بعقيدتها وثقافتها وقيمها، وتفصح عن مبلغ اعتزازها بتراثها الديني الذي يمتد إلى بدء الخليقة وتعمير الكون.

وفي العيد، نستدعي كل القيم والأبعاد الإنسانية والنفسية والاجتماعية والتربوية التي سن من أجلها الاحتفال بيوم العيد، لنسوقها ونغرسها في نفوس الأبناء مقترنة بفرحتهم، ليتعلموا كيف يستلهموا منها المعاني الحقيقية للاحتفال بالأعياد.

دلالات مترابطة

يقول الكاتب المؤرخ كامل رحومة، إن الدلالات الإنسانية والتربوية لاحتفال المسلمين بالعيد صغاراً وكباراً مترابطة ومتكاملة على مستوى الأبعاد الاجتماعية أو النفسية أو التربوية، فصحيح أنّ بهجة العيد وزينته ليست لذات العيد، بل لما تحمله المناسبة من معان ومفاهيم عظيمة في الإسلام والتي تتجلّى في طاعة المسلم وغفران ذنوبه، وقبول عمله وعبادته. فسرّ العيد فيما يعْمرُ ذلك اليومَ من أعمال، وما يَغْمُرُه من إحسان وأفضال، وما يغشى النفوسَ المستعدَّةَ للخير فيه من سموَّ وكمال، لافتاً إلى أنّ هذا لا يتنافى مع إبراز مظاهر الزينة المعنوية بالتهليل والتكبير، والزينة المادية من خلال التجمّل في اللباس للكبار والصغار، وتبادل التهاني والتبريكات بأجواء تسودها البهجة، فضلاً عن الأبعاد الاجتماعية كالود والتلاقي والتزاور التي تحقق حالة إنسانية تزيد التواصل والتكافل بين أفراد المجتمع.