أصول الضيافة.. بهجة العيد

هناء الحمادي (أبوظبي)

للزيارات العائلية أصولها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ولأيام العيد خصوصية ومذاق فريد تحرص كل البيوت على توفيرها، فهو يتميز بالولائم للأهل والأصدقاء للاستمتاع بالتجمعات العائلية. إلا أنه أحياناً تشعر ربة المنزل أن الفرحة تتبدد لتحل محلها الأعباء والمهام المنزلية، إلى جانب عبء الظهور بالشكل اللائق أمام ضيوفها، من حيث يتجلى في توزيع الابتسامات وكلمات الترحيب الحارة.

في هذا الإطار، يقول محمد المرزوقي، الخبير في التنمية البشرية، ومستشار الإتيكيت والبروتوكول وفن الحياة إن «للروائح العطرية مفعول السحر في كل البيوت الإماراتية فمع بزوغ شمس العيد تفوح روائح البخور والعود لاستقبال المهنئين، وهنا لا بد من ترتيب المنزل في الصباح الباكر وإطلاق العطر والبخور في أرجائه، حتى يشعر كل من يدخله أنه في حالة استعداد لاستقباله، مع الحرص على وضع أكثر من إناء من الزهور الطبيعية بألوان وأنواع مختلفة في أركانه المتفرقة، لتمنحه جمالا ورائحة عطرة».

وعن قواعد زيارة العيد تفصيلا، يقول المرزوقي: «حتى تكتمل فرحة العيد لا بد من الاستئذان للزيارة بميعاد مسبق قبلها بيوم أو يومين، ليستعد أصحاب البيت لاستقبال الضيوف والترحاب بهم حتى لو كانوا أقارب من الدرجة الأولى. ولا يفضل أن تكون الزيارات صباحية، ويجب أن تبدأ من بعد المغرب، وإن كانت صباحية فيجب أن تكون في أضيق الحدود إلا إذا كانت عادة العائلة التجمع بعد صلاة العيد، وفي كلا الحالتين يجب عدم التأخر عن الموعد المحدد للزيارة ومن غير المحبذ اللجوء إلى الزيارات المفاجئة».

ويتابع: «عند الوصول، لا بد من طرق الباب أو قرع الجرس مرة أو مرتين على الأكثر والانتظار حتى يفتح أصحاب المنزل الباب، ويجب عدم الدخول من دون استئذان مهما كانت العلاقة بالمضيف حميمة، وعند طرق الباب يجب أن يقف الضيف إلى جانبه وليس في الواجهة، وعند فتح الباب يجب أن يلقي التحية بابتسامة، على أن يدخل من دون أن يطيل النظر لمحيط المكان، بل عليه أن يتوجه مباشرة لمكان الجلوس».

وفيما يتعلق بـ«إتيكيت» تقديم ضيافة العيد، يفضل المرزوقي البدء بتقديم مشروب بارد كعصير طازج، مع ضرورة تجنب السؤال المفتوح «شو حابين تشربون؟»، بل يجب أن تعرض ربة البيت كل ما لديها من مشروبات حتى تتجنب أي مأزق، فقد يطلب الضيوف مشروبات غير متوافرة». ويضيف: «بعدها بوقت معقول، يقدم المشروب الساخن كالشاي، أو القهوة مع الحلويات، مثل الكعك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، باعتبارها حلويات العيد الشهيرة، وهنا يمكن تقديم هذه الحلويات للضيوف بوضع كل نوع بمفرده في طبق خاص ووضعه على طاولة جانبية وإلى جانبها أطباق صغيرة وفناجين القهوة والشاي ليأخذ الضيوف ما يفضله منها، بالمقابل على الضيف أن يختار الصنف المتوافر بكثافة ليأكله، ولا يزيد من طلباته».

وتقول نوف عبد الرحمن «موظفة»، إنه لا بد أن تحيط ربه البيت بقواعد استقبال الضيوف، وإن كانت ممن يجهلن تلك الأمور، عليها أن تتعلم وتستفيد من خبرات تكتسبها أثناء الزيارات العائلية في العيد، والتي تبدأ ببساطة باستقبالهم وتوديعهم بابتسامة.