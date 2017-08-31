أصول الضيافة.. بهجة العيد

هناء الحمادي (أبوظبي)
للزيارات العائلية أصولها في الأعياد والمناسبات السعيدة، ولأيام العيد خصوصية ومذاق فريد تحرص كل البيوت على توفيرها، فهو يتميز بالولائم للأهل والأصدقاء للاستمتاع بالتجمعات العائلية. إلا أنه أحياناً تشعر ربة المنزل أن الفرحة تتبدد لتحل محلها الأعباء والمهام المنزلية، إلى جانب عبء الظهور بالشكل اللائق أمام ضيوفها، من حيث يتجلى في توزيع الابتسامات وكلمات الترحيب الحارة.
في هذا الإطار، يقول محمد المرزوقي، الخبير في التنمية البشرية، ومستشار الإتيكيت والبروتوكول وفن الحياة إن «للروائح العطرية مفعول السحر في كل البيوت الإماراتية فمع بزوغ شمس العيد تفوح روائح البخور والعود لاستقبال المهنئين، وهنا لا بد من ترتيب المنزل في الصباح الباكر وإطلاق العطر والبخور في أرجائه، حتى يشعر كل من يدخله أنه في حالة استعداد لاستقباله، مع الحرص على وضع أكثر من إناء من الزهور الطبيعية بألوان وأنواع مختلفة في أركانه المتفرقة، لتمنحه جمالا ورائحة عطرة».
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ويتابع: «عند الوصول، لا بد من طرق الباب أو قرع الجرس مرة أو مرتين على الأكثر والانتظار حتى يفتح أصحاب المنزل الباب، ويجب عدم الدخول من دون استئذان مهما كانت العلاقة بالمضيف حميمة، وعند طرق الباب يجب أن يقف الضيف إلى جانبه وليس في الواجهة، وعند فتح الباب يجب أن يلقي التحية بابتسامة، على أن يدخل من دون أن يطيل النظر لمحيط المكان، بل عليه أن يتوجه مباشرة لمكان الجلوس».
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وتقول نوف عبد الرحمن «موظفة»، إنه لا بد أن تحيط ربه البيت بقواعد استقبال الضيوف، وإن كانت ممن يجهلن تلك الأمور، عليها أن تتعلم وتستفيد من خبرات تكتسبها أثناء الزيارات العائلية في العيد، والتي تبدأ ببساطة باستقبالهم وتوديعهم بابتسامة.