فاطمة بامطرف: خدمة المجتمع هدفي

أحمد السعداوي (أبوظبي)

فاطمة بامطرف فتاة إماراتية آمنت مبكراً بأهمية فعل الخير والإسهام في الأعمال التطوعية، فشاركت في مبادرات خيرية وفعاليات ومؤسسات تقدم خدماتها لفئات المجتمع كافة، عبر مسيرة 6 سنوات من العمل التطوعي بدأتها منذ أن كانت طالبة جامعية إلى أن صارت موظفة بجهة حكومية، وهي لا تزال تهتم بالتطوع والتعاون مع غيرها من فتيات الإمارات لإبراز الوجه المشرق والأيادي البيضاء لأبناء الدولة عبر التحاقها بأنشطة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، ومتطوعي جامع الشيخ زايد الكبير، وغيرها من النشاطات، التي أكسبتها سمات إيجابية جعلتها تتمتع بقدر أكبر من الثقة في الذات، والوصول إلى أهدافها، التي حددتها في الحياة وعلى رأسها خدمة المجتمع.

حق الوطن

وتحت عنوان «عطروا لحظاتهم»، تنضم فاطمة إلى فعالية تطوعية منبثقة عن الهلال الأحمر، وتشرف عليها قدرية العريمي، مدرسة بمجلس أبوظبي للتعليم، في أول أيام عيد الأضحى في المشرف مول، وياس مول بأبوظبي بهدف إدخال البسمة على نفوس الفئة المستهدفة من هذه المبادرة وهم عمال النظافة في دورات المياه في المولات «الحمامات».

وتشير إلى أنها اشتركت العام الماضي بصفتها من متطوعات «الهلال الأحمر» في أبوظبي بفعالية «كعك العيد»، التي استهدفت الأسر المتعففة، حيث صنعت كل منهن كعكاً في منزلها لتوزيعها عليهم.

وحول سبب اتجاهها للعمل التطوعي، تقول «من أهم الأسباب التي دفعتني للتطوع، أن كثيراً من الأشخاص مختلفي المناصب والأعمار والفئات المجتمعية يشاركون في الأعمال والأنشطة التطوعية، رغم انشغالات الكثير منهم كونهم يعملون في وظائف مهمة تأخذ الكثير من الوقت، فمنهم المهندس والطبيب والمدرس، ورغم ذلك لم تمنعهم أعباء العمل ومشاغل الحياة عن تأدية حق الوطن وأفراد مجتمعهم، فكانوا يسهمون في تنظيم الفعاليات وتقديم يد العون للعديد من الفئات سواء داخل الإمارات أو خارجها، وهناك عامل نفسي مهم، وهو أن الإنسان يشعر براحة نفسية كبيرة حين يساعد الآخرين، ويسهم في رسم البسمة على وجوههم».

مبادرات وفعاليات

وتسترجع فاطمة بعضاً من مشاركاتها في مبادرات وفعاليات الخير في الدولة، ومنها المساهمة في تنظيف البر من خلال حملة أصدقاء الإمارات التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة، وتهدف الحملة إلى تنظيف البر وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على المناطق البرية التي تعتبر جزءاً من البيئة الطبيعية الغنية التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن مساعدة الأسر المتعففة وتلوين حياتهم بالبهجة عبر ترميم وتغيير أثاث منازلهم، وكذلك المساهمة في مبادرات إسعاد المرضى في المستشفيات والقيام بزيارتهم وتقديم هدايا لهم وقضاء الوقت معهم، وهناك المجهود السنوي الكبير الذي تقوم به مع زميلاتها المتطوعات في خدمة عشرات الآلاف من ضيوف الرحمن والمصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في رمضان، بدءاً من قدومهم لتناول الإفطار ثم الاستعداد لصلاتي التراويح والتهجد، ونقلهم عبر السيارات الكهربائية إلى الأماكن المختلفة في الجامع، مشيرة إلى أنها كانت تقضي نحو 10 ساعات رغبة في رضا الله سبحانه، وخدمة الوطن، وإسعاد كل الموجودين على أرض الإمارات،لافتة إلى أنها في المرحلة القادمة تسعى لأن تقدم المزيد من أعمال الخير وتخطط مع زميلاتها لعمل مبادرة تحمل اسم «كعكة العيد» بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعية جميع أبناء وبنات الإمارات من مختلف الفئات العمرية إلى خوض تجربة التطوع ومساعدة الغير ليكتسبوا منها صفات حسنة على رأسها تحمل المسؤولية، وأن المجتمعات السعيدة تقوم على التآلف والتكاتف بين أفرادها.