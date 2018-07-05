أميركا تعرض حلاً وسطاً بشأن الرسوم الجمركية لصناعة السيارات

برلين (رويترز)

ذكرت صحيفة ألمانية أن سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا أبلغ رؤساء شركات ألمانية لصناعة السيارات أن الرئيس دونالد ترامب سيعلق تهديدات لفرض رسوم على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إذا ألغى الاتحاد الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية.وأضافت صحيفة هاندلسبلات أن السفير ريتشارد جرينيل أبلغ مسؤولين تنفيذيين من شركات دايملر وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو خلال اجتماع أنه في المقابل يريد ترامب أن يلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد من السيارات الأميركية.وهدد ترامب الشهر الماضي بفرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على واردات جميع السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.