الاعتدال كلمة السر في تناول اللحوم الحمراء

أحمد النجار (دبي)

اللحوم الحمراء من أبرز مصادر البروتين التي يحتاجها الجسم، لقيامه بوظائفه الحيوية، مثل بناء العضلات والأنسجة، فضلاً عن أنها تحتوي على معادن وفيتامينات منها الحديد والفوسفور وبي12، ويرتبط عيد الأضحى بذبح الأضاحي على اختلافها، ما يجعله مناسبة لإقبال الناس على تناول اللحوم الحمراء ولأيام، إلا أن اختصاصية التغذية الدكتور نادية الموسوي تؤكد ضرورة الاعتدال في استهلاكها لاسيما في المناسبات والأعياد، تجنباً لمشاكل صحية حقيقية.

فوائد ومحاذير

وحول فوائد اللحوم الحمراء، قالت لـ«الاتحاد»، إن اللحوم الحمراء تقوي جهاز المناعة، وتحميه من الإصابة بالبرد أو الفيروسات، كما تسهم في نمو العظام والعضلات، حيث إنها غنية بالحديد وتساعد في نقل الأوكسجين لتعطي طاقة، فضلاً عن أنها تمنح الشعور بالشبع وتخفف الكآبة.

كما تحتوي على الأوميغا-3، وأيضاً على السيلنيوم لا سيما «اللحوم الحمراء العضوية»، الذي له علاقة بتقوية الذاكرة، وحفظ عملية الأيض في الجسم، مشددة على ضرورة تناولها بكميات معقول للوقاية من خطر الإصابة بالسرطانات.