  • الجمعة 22 شوال 1439هـ - 06 يوليو 2018م

37 مليون مسافر عبر مطار دبي في 5 أشهر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018

دبي (الاتحاد)

استقبل مطار دبي الدولي، 36.9 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 36 مليوناً و969 ألفاً و594 مسافراً، في الفترة المناظرة من العام الماضي، بتراجع نسبته0.1%، بحسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس.

وأرجعت مطارات دبي سبب الانخفاض الهامشي إلى تأثير شهر رمضان المبارك على حركة المسافرين في مختلف الدول العربية والإسلامية، حيث انخفض الطلب على السفر، خاصة في دول الخليج العربية، خلال شهر مايو الفائت الذي تعامل المطار خلاله مع 6 ملايين و589 ألفاً و264 مسافراً، مقارنة مع 6 ملايين و850 ألفاً و052 مسافراً في مايو 2017، بانخفاض نسبته 3.8%.

وعلى صعيد متوسط أعداد المسافرين، بقي متوسط أعدادهم مرتفعاً عند 7.4 مليون مسافر شهرياً، ما بين يناير ومايو 2018، في مؤشر إيجابي على تحقيق الهدف بالتعامل مع نحو 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

يذكر أن مطار دبي الدولي تعامل مع 88.2 مليون مسافر في عام 2017، بزيادة نسبتها 2.6%، مقارنة مع عام 2016 الذي تعامل خلاله المطار مع 86.9 مليون مسافر.

وأظهر التقرير تربع منطقة شرق أوروبا على قائمة المناطق الأسرع نمواً في شهر مايو، بنسبة نمو بلغت 19.4٪، وذلك نتيجة النمو القوي على الخطوط المؤدية إلى بلغاريا وصربيا ورومانيا، وإطلاق خدمات فلاي دبي الجديدة إلى كراكوف في بولندا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 