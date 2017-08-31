القهوة.. كرم ضيافة ومنجم فوائد صحية

أبوظبي (الاتحاد)

القهوة من مظاهر الاحتفاء بالضيوف، لاسيما في الأعياد، وهي مصدر غني بمضادات الأكسدة، فضلاً عن دورها المنبه.

وتقول خولة الحوسني، اختصاصية تغذية بمركز الزعفرانة في أبوظبي، إن القهوة تلعب دوراً أكبر من دورها المنبّه لبدء نهار مفعم بالنشاط، مؤكدة أن دراسات تشير إلى أنها مصدر للمواد المضادة للتأكسد، التي تحمي من أمراض القلب والشرايين.

وتوضح «حبوب القهوة من أغنى المصادر الغذائية بالمواد المضادة للتأكسد، وهي تسهم بنحو 70% من مجموع ما نستهلكه من هذه العناصر، فتناول 4 فناجين منها يومياً يزودنا بكمية أكبر من المواد المضادة للتأكسد مقارنة بغيرها من المصادر الغذائية كالشاي، الفاكهة، والخضراوات».

وتذكر أن القهوة التي تحتوي على الكافيين والخالية منه تحتوي على نسب متماثلة من المواد المضادة للتأكسد التي تساعد في الحماية من أمراض القلب والشرايين، مشيرة إلى أن المواد المضادة للتأكسد تقوم بحماية القلب والشرايين، فبعض العوامل الخارجية والداخلية تلحق الضرر بخلايا الجسم وتؤدي إلى أكسدة الكولسترول الذي يعد من أهمّ العوامل التي تسبّب أمراض القلب، فزيادة الكولسترول السيّئ في الدم، تسهم في تراكم المواد الدهنية على غشاء الشرايين «تصلّب الشرايين»، ما يبطئ مسار الدورة الدموية إلى القلب أو يسده، مؤكدة أنّ المواد المضادة للتأكسد مثل الفيتامينات، E، السيلينيوم الموجودة في القهوة، تسهم في تخفيض عملية الأكسدة، ما يخفف ضرر الكولسترول، وبالتالي زيادة الحماية للشرايين وصحة القلب عامة.