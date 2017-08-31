بدائل صحية تغني عن حلويات العيد

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

ترتبط الأعياد والمناسبات السعيدة بزيادة استهلاك الحلويات التي هي علامة فرح وكرم ضيافة، إلا أن الإفراط في تناولها يؤدي إلى أضرار صحية ومتاعب للجهاز الهضمي تحديداً، ما يفسد بهجة العيد. وتقول دانيا ناصر، اختصاصية تغذية علاجية في مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية، إن مجموعة من الوصفات تشكل بدائل صحية للحلويات، وتساعد في الاستمتاع بالعيد من دون متاعب صحية، وتجنب اكتساب وزن زائد خلال هذه الفترة.

* كرات التمر المحشو بالجبنة الكريمية:

عندما يتعلق الأمر بالرغبة الملحة في تناول الحلويات، تعد التمور الطعامَ المنقذ، فهي تحتوي على السكريات البسيطة الصحية والألياف وفيتاميني «أ» و«ك». فكل ما تحتاجه هو كوبين من التمر الناضج، وكوبين من جوز الهند المفروم، ولصنعها يُخلط التمر مع رقائق جوز الهند بالخلاط الكهربائي، على سرعة عالية لمدة 3 دقائق. تُخرج المكونات من محضر الطعام ويشكل الخليط على شكل كرات بحجم الملعقة الصغيرة، تعمل على شكل أقماع وتحشى بجبنة كريمية قليلة الدسم، وتجعل على شكل كرات تمرر فوق رقائق جوز الهند لتعزيز مذاقها.

* لفائف زبدة الفول السوداني والموز: