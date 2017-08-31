الضيافة العربية في مشغولات معدنية

دبي (الاتحاد)

رغبة في تطوير المداخن أو المباخر التقليدية، التي تزين البيوت الإماراتية لاسيما في المناسبات السعيدة كالأعياد، وإظهارها كقطعة فنية متجددة عصرية الطابع، وجدت مهندسة الديكور الداخلي هدى عرايم من «كازا دور» للتحف، طريقها نحو تصميم قطع الضيافة العربية، وبروح تتجلى فيها الموروثات الشعبية، ولكن بمظهر متجدد وأكثر أناقة لتعانق تفاصيل الحياة العصرية، وترسم إيقاع الحياة المتجددة في الردهات المنزلية.

وتعكس كل قطعة من هذه المشغولات أبجدية الضيافة العربية ومفهومها الذي لا زال يحظى باهتمام خاص مع تعاقب الأجيال، ويبرز بطريقة أكثر جمالاً وأناقة واهتماما، حيث نجد البيوت متحفزة في الأعياد وفي أتم استعدادها، وهي في أبهى حلتها، لاستقبال الضيوف والمهنئين.

وعن المباخر التي تجلت بروح أكثر نعومة، ومفردات قطع الأثاث التي انتشت رونقا وإبداعا، تقول عرايم «ربما كان المدخل إلى عالم الضيافة، قطعة المباخر التي كنا نراها بشكلها التقليدي البسيط سواء أكانت مصنوعة من الفخار، أو المعادن التي تضيف الفخامة إليها، إلا أنها لم تخرج عن ثوبها التقليدي، فكانت الفكرة في كيفية إلباس هذه القطعة ثوبا مختلفاً وعصرياً»، مشيرة إلى أنها استوحت من الطبيعة الكثير من الأفكار التي تعكس مفهوم التجديد والحيوية. وتتابع «كل قطعة من أواني الضيافة جاءت بصورة أكثر جاذبية، فمنها ما هو مستوحى من مجموعة مختلفة من النباتات، فهناك تصميم مقتبس عن شجيرة الياسمين الهندي أو الفتنة كما يطلق عليها، التي تجلب من الأجواء الاستوائية»، لافتة إلى أنها استوحت التصميم من تفاصيل أوراقها وأغصانها وأزهارها البوقية الشكل والمزهرة طول السنة، والتي تمنح الإحساس بالتجدد والحيوية.

وتقول «المداخن التي لا تخلو منها المنازل في الدولة تستعمل لاستقبال الضيوف، والترحيب بهم، وقد حرصنا على إظهارها بطريقة متجددة، فمنها ما صمم على شكل زهرة الزنبق محمولة على دعائم متشابكة وناعمة، وأخرى تم تشكيلها بزهور «الفتنة»، وصممت بعض قطع التقديم بأفكار مأخوذة عن أعماق البحار كتشكيلة من المرجان الصخري، وأخرى عبارة عن شمعدانات مستوحاة من النخيل»، مؤكدة الحرص على دمج مكونات البيئة المحلية بمفهوم الحياة العصرية.

وحول المواد المستخدمة لتصميم القطع، تقول «صممت هذه القطع من مواد فضية، والاستنلس ستيل وهي يدوية الصنع، فمنها ما هي مذهبة وفضية وأخرى طلبت بطلاء معتق، وكل قطعة تم التعامل معها بدقة ومهارة حتى تظهر بطريقة احترافية».