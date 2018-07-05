1.154 مليار درهم رصيد «المصرف المركزي» من الذهب خلال مايو

أبوظبي (وام)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية إلى 1.154 مليار درهم تقريباً في نهاية شهر مايو من العام الجاري، بنمو نسبته 3.4% وزيادة قدرها 38 مليون درهم، مقارنة مع 1.116 مليار درهم في الشهر نفسه من عام 2017.

ووفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، فإن حيازته من الذهب سجلت نمواً مضطرداً خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما قرر العودة إلى تكوين احتياطي مساند لاحتياطياته من العملة الأجنبية الذي وصل إلى مستويات متميزة في الآونة الأخيرة.

وبرغم قرار المصرف المركزي للعودة إلى تكوين رصيد من الذهب، اعتبارا من العام 2015، إلا أن مخزونه من المعدن الأصفر لا يشكل نسبة كبيرة من إجمالي رصيده من العملات الأجنبية، والتي بلغت نحو 326.6 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.

وبحسب القراءة الأولية لحركة المصرف المركزي في تكوين رصيده من الذهب تظهر الأرقام أن أعلى مستوى بلغه كان في شهر مارس من العام الجاري، حيث بلغت القيمة 1.172 مليار درهم، مقارنة مع 1.152 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.

وفي شهر أبريل من العام الجاري، بلغت قيمة رصيد المركزي من الذهب 1.169 مليار درهم بانخفاض محدود للغاية مقارنة مع الشهر السابق.

يشار إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بالمصرف المركزي خرجت من قوائم مجلس الذهب العالمي الخاص باحتياطيات الذهب لدى المصارف في العالم، قبل عودتها للظهور مجدداً في القائمة خلال شهر أبريل 2015 بعدما قرر المركزي إعادة تكوين رصيده من الذهب.

وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة في مايو الماضي عن مجلس الذهب العالمي المختص برصد احتياطي الذهب لدى المصارف المركزية في العالم، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك 8 أطنان من الذهب.