10 نقاط تجعل المطابخ أكثر راحة

خولة علي (دبي)

الحصول على تصميم هندسي مبتكر للمطبخ يحقق الراحة في تناول مجمل الأغراض ويوفر قدرة تخزينية عالية لأدوات المطبخ، هو ما تتطلع إليه كل ربة منزل بصرف النظر عن مساحة المطبخ، والأمر متروك بيد مهندس تصميم المطابخ لجعل هذه الواحة التي تعد أبرز الردهات المنزلية وأكثرها نشاطاً بأفضل شكل من خلال التخطيط الجيد لها.

ويتحدث أحمد سعد، المدیر التنفیذي والمؤسس لشركة «كیتشن كینج» في الإمارات، عن أفضل الأفكار التي یجب أن یبنى علیه تصمیم المطبخ المثالي، والتي من الممكن أن تسهل على ربة البیت إنجاز أعمالها الیومیة بالمطبخ بكل سهولة، متطرقاً إلى عشر صفات تجعل المطبخ أكثر تألقاً وجاذبية، يلخصها بما يلي:

1- التوزيع الجيد ما يضمن حرية الحركة، موضحا أنه سواء أكان توزيع المطبخ على حائط واحد أو حائطین أو ثلاثة حوائط یجب أن تكون الحركة بین الموقد والحوض والبراد سهلة ومیسرة، ولا یقطعها أي حاجز یحول دون الوصول السریع إلى هذه التجهيزات.

2- تفعیل خزائن المطبخ من الداخل، أي استغلال المساحات باستخدام الإكسسوارات الداخلية لخزائن المطبخ، التي تسمح بالحصول على أفضل طریقة ترتیب ممكنة لأغراض الطهي وعدم إضاعة أي مساحة تخزین من دون الاستفادة منها، موضحا أنه من شأن هذه الإكسسوارات السماح باستغلال مساحات الأركان وتقسیم الأدراج وسحب محتوى الخزانة إلى الخارج للوصول السریع إلى الاحتياجات، فضلاً عن استخدام حلول التخزين المبتكرة للبقوليات والمعلبات والمواد والأواني المستخدمة في الطهي، والتي يجب أن توضع كلها في خانة أو خزانة تبرز المحتويات بشكل واضح وسهل المنال.