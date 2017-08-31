تيجان تزين رؤوس الصغيرات

الشارقة (الاتحاد)
تتفنن دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند جابانا في تقديم أكسسوارات وملحقات الأناقة والزينة المخصصة للفتيات الصغيرات، مبتكرة نماذج وأفكاراً استثنائية من أطواق الشعر، وتيجان الرأس، وشرائط الحرير، وأربطة الجدائل، التي تزهو ببهجة الألوان وجمال التصميم، وثراء التفاصيل، بحيث تتوج رؤوس البنات وكأنهن أميرات قادمات من قصص الخيال.
وتتنافس كبريات العلامات التجارية وبيوت الأزياء الشهيرة موسمياً في هذا المجال، ولكن تبقى علامة Dolce & Gabbana، المتصدرة، مؤكدة خلال المواسم الأخيرة فرادتها وحضورها اللافت في هذا القطاع، لتصوغ نماذج متنوعة الأفكار والأغراض تضفي مزيداً من المرح والحيوية على مظهر الصغيرات، وتحمل في الوقت نفسه لمسات غنية وتفاصيل زاخرة بسمات الألق والثراء.
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