تيجان تزين رؤوس الصغيرات

الشارقة (الاتحاد)

تتفنن دار الأزياء الإيطالية دولتشي آند جابانا في تقديم أكسسوارات وملحقات الأناقة والزينة المخصصة للفتيات الصغيرات، مبتكرة نماذج وأفكاراً استثنائية من أطواق الشعر، وتيجان الرأس، وشرائط الحرير، وأربطة الجدائل، التي تزهو ببهجة الألوان وجمال التصميم، وثراء التفاصيل، بحيث تتوج رؤوس البنات وكأنهن أميرات قادمات من قصص الخيال.

وتتنافس كبريات العلامات التجارية وبيوت الأزياء الشهيرة موسمياً في هذا المجال، ولكن تبقى علامة Dolce & Gabbana، المتصدرة، مؤكدة خلال المواسم الأخيرة فرادتها وحضورها اللافت في هذا القطاع، لتصوغ نماذج متنوعة الأفكار والأغراض تضفي مزيداً من المرح والحيوية على مظهر الصغيرات، وتحمل في الوقت نفسه لمسات غنية وتفاصيل زاخرة بسمات الألق والثراء.

وخلال موسمي خريف وشتاء 2018/&rlm2017، اعتمد مصمماً الدار الشريكان دومينيكو دولتشي، وستيفانو غابانا تشكيلة نموذجية من مكملات أناقة الفتيات، ليظهرا عبرها اهتماماً واضحاً بزينة الرأس وأكسسوارات الشعر، بالإضافة إلى بقية الملحقات، وبرز من بينها الأطواق والتيجان والأمشاط المغلفة بشرائط فاخرة من خامات المخمل، والبروكار، والحرير، والمرصعّة بأحجام مختلفة من الأحجار والكريستالات، تناغمت فيما بينها عاكسة أطيافاً براقة تسطع وتأفل بأشعة ذهبية وملونة في مختلف الاتجاهات.