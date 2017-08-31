أزياء «دولتشي أند جابانا».. تحقق طموح البراءة للصغيرات

أزهار البياتي (الشارقة)
لموضة الموسمين المقبلين قدمت دار الأزياء الإيطالية «دولتشي أند جابانا» ملامح زاهية من سمات المرح والبهجة، مستعرضة نماذج مدهشة في خط الملابس الجاهزة المخصص لفئة الأطفال، مطلقة قطعا ملونة للبنات والأولاد تعكس روح طرازها المتفرد في التصميم، وتعبّر عن مفردات البراءة والشقاوة.
تشكيلة مبتكرة
في عرضهما الأخير لملابس الصغار، أبدع الشريكان دومنيك دولتشي، وستيفانو جابانا في رسم موسم حافل بزهوة الألوان، ومرح التفاصيل، مع خصوصية الخطوط والقصّات، ليعتمدا تشكيلات مبتكرة من الأزياء التي تناسب مواسم الأعياد والمناسبات، بحيث يعكس كل موديل منها طاقات فرح وحيوية، حاملاً عناصر من الثراء والترف في الوقت ذاته.
نمط ديناميكي
حافظت العلامة في مجموعتها لخريف وشتاء الـ 2017 -&rlm 2018 على نمطها الديناميكي في التصميم لفئة الصغار، من خلال خيارات واسعة تنسجم مع معظم الأذواق، آخذة من الطراز الكلاسيكي نفحات الأناقة المدروسة لتضيف عليها عناصر من الفرح التي تجد معالمها على مساحات القماش، حيث العلامات الملونة والمطرزات المزهرة والإكسسوارات البراقة. ... المزيد