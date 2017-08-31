أزياء «دولتشي أند جابانا».. تحقق طموح البراءة للصغيرات

أزهار البياتي (الشارقة)

لموضة الموسمين المقبلين قدمت دار الأزياء الإيطالية «دولتشي أند جابانا» ملامح زاهية من سمات المرح والبهجة، مستعرضة نماذج مدهشة في خط الملابس الجاهزة المخصص لفئة الأطفال، مطلقة قطعا ملونة للبنات والأولاد تعكس روح طرازها المتفرد في التصميم، وتعبّر عن مفردات البراءة والشقاوة.

تشكيلة مبتكرة

في عرضهما الأخير لملابس الصغار، أبدع الشريكان دومنيك دولتشي، وستيفانو جابانا في رسم موسم حافل بزهوة الألوان، ومرح التفاصيل، مع خصوصية الخطوط والقصّات، ليعتمدا تشكيلات مبتكرة من الأزياء التي تناسب مواسم الأعياد والمناسبات، بحيث يعكس كل موديل منها طاقات فرح وحيوية، حاملاً عناصر من الثراء والترف في الوقت ذاته.

نمط ديناميكي