«نزهة» المخرج المغربي عزيز التازي في أميركا

محمد نجيم (الرباط)
بفيلمه السينمائي الطويل «نزهة ليلية» يدخل المخرج السينمائي المغربي عزيز التازي إلى عالم هوليوود من بابه الواسع.
التازي، الشاب المغربي الذي شق طريقه في عالم النجومية مبكراً، حيث بدأ في مدينة الدار البيضاء التي كان يتابع فيها دراسته، بتصوير وإنتاج عدد من الأشرطة القصيرة، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته الجامعية في جامعة بيركلي بكالفورنيا، حيث قدم فيلماً وثائقياً عن القادة العرب الناجحين في الولايات المتحدة بعنوان «القصص العربية: منطقة الخليج»، كما وقع الاختيار عليه ليكون ضمن «أفضل 50 رجلاً في عام 2013» من قبل مجلة VH المغربية، إلى جانب سياسيين ورجال أعمال مغاربة.
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ومن المغرب اختار المخرج ثلة من النجوم منهم عبدالله شيشة، عبدالمجيد لكرون، ياسين بن حميدة، أحلام الزعيمي، ونجم الراب الفرنسي المغربي لافوين، إلى جانب المنتج المغربي مصطفى ملوك.