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مناسبة تنعش العلاقات الاجتماعية

الذاكرة الشعبية تلون الاحتفال بـ «الأضحى»
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تاريخ النشر: الجمعة 01 سبتمبر 2017

أشرف جمعة (أبوظبي)

حافظ عيد الأضحى في الإمارات على ذاكرته الشعبية في ظل الاهتمام بالحفاظ على العادات والتقاليد، واقتفاء آثار الجيل القديم جيل الآباء والأجداد، الذي رسخ للكثير من العادات التي تعد سجلاً زاخراً في هذه المناسبة الجليلة، والتي تجمع الأهل والجيران والأقارب على المحبة الخالصة، ومن ثم استقبال العيد بصورة بهية تتآلف فيها قلوب الكبار والصغار، ويمارس فيها الجميع جملة من العادات والتقاليد، سواء بعد صلاة العيد أو خلال الزيارات المنزلية، وممارسة الفنون الشعبية وطقس العيدية المحبب للجميع، فضلاً عن دور المرأة الإماراتية في التحضير لهذه المناسبة والأجواء التي تظلل أبناء الإمارات في هذه المناسبة المباركة.

لعبة «المريحانة»

تقول موزة العبيدلي، مدربة الألعاب الشعبية للبنات في مركز أبوظبي النسائي التابع لنادي تراث الإمارات: لا يزال العديد من الناس يحرصون على استدعاء الذاكرة الشعبية لعيد الأضحى المبارك، فالألعاب الشعبية مثلاً بالنسبة للبنات لها تاريخ مضيء، حيث تتجمع الصغيرات قديماً في الفريج ليمارسن ألعابهن الشعبية المحببة، ويندفعن نحو «المريحانة» التي كانت تنصب من جذوع الشجر، ثم تطورت حتى أخذت شكلها في الوقت الحالي.

وتشير إلى أن المجتمع الإماراتي يتميز بارتباطه القوي بالعادات والتقاليد واستحضار الماضي بكل جمالياته في المناسبات المهمة.

وتقول حليمة المهري، مشرفة أنشطة تراثية في مركز أبوظبي النسائي، إن عيد الأضحى المبارك عنوان للكرم الإماراتي، حيث إن البيوت تستقبل الزوار وتقدم واجب الضيافة، موضحة أنه قديماً كان الرجال يمرون على البيوت في «الفريج» يقدمون للصغار والكبار العيدية، ولا تزال هذه العادة موجودة. ... المزيد
     
 

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