مقهى يستضيف حيوانات صغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

يمتاز مقهى في حي هاراجوكو في العاصمة اليابانية طوكيو، بإمكانية أن يلعب رواده مع حيوانات صغيرة فيه. ويمكن للأشخاص، الذين لا يملكون حيوانات أليفة، اللعب مع الحيوانات الفروية الصغيرة في مقهى «هاري»، الذي بدأ باستضافة القنافذ فقط، ثم توسع بإضافة الثعالب المائية والشينشيلا. وقال موقع «etro» إن هناك مناطق صغيرة، يمكن فيها لثعالب الماء تناول الطعام والشراب واللعب بالألعاب الخاصة مع رواد المقهى، بالإضافة إلى وجود أماكن أكثر هدوءاً يمكن لهم الجلوس فيها واللعب مع حيوانات حديثة الولادة. وللحيوانات حرية التجول داخل المقهى أو حوله، والقفز من الحواف الصغيرة الموضوعة لهم على الجدران أو حتى الغطس في برك ترابية. ويضع المقهى قواعد صارمة للضيوف حول كيفية التعامل مع الحيوانات، والابتعاد عنها في حالة الشعور برغبتها بعدم التفاعل مع البشر.