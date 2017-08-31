اللحية مفيدة للصحة

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت دراسة، أجراها أساتذة في جامعة كوينزلاند، أن اللحية يمكن أن تحمي بشرة الرجل من 90 إلى 95% من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، بما تحتويه من عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية يصل إلى 21 درجة. وهذا التعرض المحدود للأشعة فوق البنفسجية معناه أيضاً أن اللحى تؤخر الشيخوخة، وتمنع تلف الجلد بجعل البشرة المحمية شابة، ومن دون تجاعيد، ما يجعل الأشخاص المُلتحين أقل عرضة للإصابة بسرطان الجلد. وأوضحت الدراسة، وفق موقع، «Independent» أن الحماية من الأشعة فوق البنفسجية تعتمد على سمك اللحية وكثافتها، فكلما زادت كثافة اللحية كان ذلك أفضل للشخص، وخلصت إلى أنه من المفيد أن يترك الرجل لحية كثيفة حتى تحميه من علامات الشيخوخة.

وأضافت أن الأمر ذاته ينطبق على أصحاب الشعر الكثيف في رؤوسهم، فالأشخاص الذين يتمتعون بشعر كثيف أقل ميلاً للإصابة بسرطان الجلد أو شيخوخة البشرة في منطقة فروة الرأس.