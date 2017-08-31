منتجات تجميل السمراوات.. خطيرة

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير جديد أن النساء الداكنات البشرة لديهن مستويات من المواد الكيميائية في أجسادهن أعلى من النساء البيضاوات بسبب منتجات التجميل المخصصة لهن. ونشرت المجلة الأميركية لأمراض النساء والتوليد، أن الباحثين آمي زوتا، أستاذ مساعد في جامعة جورج واشنطن، وبهافنا شاماسوندر، أستاذ مساعد في كلية أوكسيدنتال، قاما بتحليل بحوث متعلقة بالمواد الكيميائية الموجودة في منتجات التجميل، ومنها تلك التي يتم تسويقها للنساء صاحبات البشرة الداكنة. واكتشف الباحثان، وفق موقع «style.yahoo»، أن النساء داكنات البشرة عادة ما يستخدمن الكثير من منتجات التجميل أو بعض المنتجات التي تحتوي على المزيد من المواد الكيميائية، مثل كريمات تفتيح البشرة، ومنعمات الشعر، أو منتجات العناية الشخصية المعطرة، متأثرات بمعايير الجمال الغربية، بالإضافة إلى الإعلانات التي تستهدفهن. وأكد التقرير أن ذلك يثير القلق نظراً لأن كميات صغيرة من هذه المواد الكيميائية، مثل الفورمالديهايد والفثالات والبارابين والرصاص والزئبق والتريكلوسان، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة تصل إلى أورام الرحم، والبلوغ المبكر، واضطراب الهرمونات وغيرها.