اللسان اللامع.. أغرب صيحات الموضة

أبوظبي (الاتحاد)

وجد مدمنو صيحات التجميل الغريبة اتجاهاً جديداً للخروج به على وسائل التواصل الاجتماعي. فبعد وضع «الغليتر» اللامع على الجفون والحواجب والجسم، انتشرت على موقع «أنستغرام» صور فتيات يضعنه على ألسنتهن.

وبحسب موقع «independent»، يبدو أن خبيرة المكياج الأسترالية جاسنتا فوكوفيتش وراء الاتجاه الغريب، الذي أعلنت لمتابعيها أنها ابتكرته بالصدفة عندما أوقعت حبيبات «الغليتر» في فمها فعلقت على لسانها أثناء تنفيذها إطلالة جريئة جديدة.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك التقليعة، التي جربتها كثير من الفتيات المولعات بالموضة.

إلا أن هذه الصيحة أثارت مخاوف صحية، إذ أن ابتلاع كمية صغيرة من الحبيبات اللماعة قد يؤدي لمشاكل في الهضم وآلام في المعدة بل وانسدادها. فضلا عن أن «الغليتر» ضار بالبيئة، لأنه يتكون من حبيبات بلاستيك صغيرة يمكن أن تسرب مواد كيميائية وتأوي بكتيريا خطرة.