«فتاة الفيزياء».. أينشتاين القادم

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت الأميركية سابرينا غونزاليس براتسكي «23 سنة»، أكثر مما قد ينجزه معظمنا طوال حياته، فعندما شيدت بنفسها طائرتها الخاصة ذات المحرك الواحد كان عمرها 14 عاماً.

كما قامت بالطيران بها عبر بحيرة ميشيغان، لتصبح أصغر شخص يطير بطائرته الخاصة على الإطلاق. واستغرق المشروع بأكمله عامين حتى انتهت منه، ووثقت التجربة بأكملها في فيديو مصور على موقع «يوتيوب».

وتخرجت براتسكي في أكاديمية إلينوي للرياضيات والعلوم عام 2010، وانضمت إلى معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا المرموق. وبعد الدراسة فيه لثلاث سنوات فقط حققت أعلى مستوى ممكن بدرجة 5.0، وهي تسعى حاليا للحصول على الدكتوراه في جامعة هارفارد الشهيرة.

وقال موقع «indy100»، تحول اهتمام براتسكي من بناء الطائرات إلى الفيزياء، لذلك أصبحت تُقارن بأينشتاين وهاوكينغ، وهي تريد التخصص بـ«الجاذبية الكمومية»، والتي إن حققت أبحاثها نجاحاً فيها يمكن أن تغير طريقة فهم الكون.

وتسجل باترسكي جميع أعمالها على موقعها على الإنترنت «فتاة الفيزياء» «Physics Girl».