وفاة الناقد والروائي التونسي محمد الباردي

نعت وزارة الشؤون الثقافية التونسية الناقد والروائي محمد الباردي الذي توفي اليوم الخميس عن 70 عاما.

وقالت الوزارة في بيان إن الباردي "كان غزير الإنتاج وأغلب رواياته تسبح في أجواء مدينة قابس التي عاش فيها ولم يتخل عنها".



وأضاف البيان "منحته (قابس) كل الذكريات الجميلة التي عبر عنها في رواياته".



ولد الباردي عام 1947 في محافظة قابس بالجنوب التونسي وحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربية عام 1970 ثم شهادة الكفاءة في البحث عام 1972. وبعدها، شهادة التعمق في البحث عام 1983 قبل أن ينال درجة الدكتوراه.

بدأ مسيرته الأدبية بكتابة القصة القصيرة قبل أن ينشر روايته الأولى (مدينة الشموس الدافئة) عام 1980.

