تراثنا.. جسر ثقافي من الإمارات إلى المغرب

جمعة النعيمي (طانطان)

تشارك دولة الإمارات في موسم طانطان الثقافي 2018 الذي انطلق الأربعاء الماضي، بمدينة طانطان أقصى جنوب المملكة المغربية، والذي تنظمه مؤسسة الموكار تحت شعار، «موسم طانطان عامل إشعاع الثقافة الحسانية»، وبحضور ضيف الشرف جمهورية الصين.. وتستعرض الدولة موروثها من خلال جناح تشرف عليه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي، كالاتحاد النسائي العام، وشركة الفوعة للتمور واتحاد سباقات الهجن.

وشهد اليوم الأول من الموسم حضور عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في اللجنة، ومحمد فاضل بنيعيش، رئيس مؤسسة الموكار المنظمة لموسم طانطان، وإلى جانب عدد من المسؤولين المغاربة، وجمهور كبير من أبناء الغرب.

صناعات تقليدية

وتتضمن المشاركة تنظيم رواق للصناعة التقليدية لجميع مناطق المملكة المغربية، وإقامة خيام لدولة الإمارات والمملكة المغربية، وسباق للهجن وكرنفال استعراضي تشارك فيه فرق مغربية وإماراتية، ومعرض للصور تؤرخ لموسم طانطان، فضلاً عن جلسات شعرية وأنشطة رياضية وأمسيات فنية، كما سينظم اتحاد سباقات الهجن مسابقات الإبل والمحالب التراثية بهدف صون التراث الإماراتي والتعريف به.