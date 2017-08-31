حاج عربي: آثرت والدي بالحج.. فبرّني ابني

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

أعرب الحاج الجزائري سيد أبو أحمد عن فرحته العارمة وهو يقف على جبل عرفات اليوم الخميس، مع ملايين المسلمين على خطى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقلت بوابة «سبق» الإلكترونية أن أبا أحمد، السبعيني، كان يحلم بهذا الموقف منذ 40 عاماً، عندما حج والده بنقوده التي جمعها ليبرّ به.

وأضاف «حلمتُ بأن أقف على جبل الرحمة منذ سنوات. ولكنني لم أستطع حيث لم يكن لديّ نقود تكفيني للمجيء مع والدي رحمه الله. لكون النقود التي جمعتها كانت تكفيه فقط».

واليوم، ها هو يتلقى بر ولده به بعد أن جمع المال لتحقيق أمنية والده واصطحبه إلى الديار المقدسة.

وأكد «ولله الحمد، تفاجأت هذا العام بأن مَنّ الله عليّ بأداء فريضة الحج حيث إن ولدي قد عَمِل على تحقيق أمنيتي بالوقوف على جبل الرحمة في مشعر عرفات».

وأعرب الحاج الجزائري عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تبذله من جهود لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في يسر وسهولة.

وشهد اليوم صعود الحجاج، الذين زاد عددهم هذا العام على مليونين من مختلف دول العالم، إلى مشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بانسيابية مطلقة.