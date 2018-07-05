حيلة تُنقذ زواجك في خمس دقائق

أبوظبي (الاتحاد)

يسقط الأزواج في حياة روتينية، ويجدون أنفسهم غارقين في مطالب والتزامات الحياة البعيدة عن علاقاتهم مع بعضهم بعضاً.. إلا أن عالمة النفس الأسترالية بليندا ويليامز أكدت أن الأزواج الذين انجرفوا يمكنهم إعادة التواصل فيما بينهم بطريقة بسيطة، تكمن في التأكد من أن كل يوم يتخلله عدد قليل من «اللحظات الصغرى» التي تستغرق كل منها نحو خمس دقائق، حيث يستغرق الأزواج بعض الوقت لإعادة إشعال الشرارة المفقودة.

وقالت بليندا: «إن هذه الحيلة البسيطة هي إحدى التوصيات التي توصي بها لعملائها الذين قد يواجهون صعوبات في علاقتهم، وتصل بهم إلى نتائج إيجابية».

وأضافت أن الأمر لا يتطلب تخصيص الكثير من الوقت حتى تصل لتلك الحالة، بل إن «اللحظات الصغرى» تتعلق باستغلال أصغر الفرص لإعلام الطرف الآخر بحبك واهتمامك.

وأوضحت بليندا أن النظر للحظات في عين زوجك وقول، «أنا أحبك»، أو توديع زوجتك أثناء استعدادك للذهاب للعمل، مجرد تعبيرات عن الامتنان لا تستغرق أي وقت، لكنْ لها تأثير عميق.

وقالت: «إن الأزواج يميلون إلى الاعتقاد بأن الإيماءات الكبيرة التي هي الأهم، والتي قد تتطلب الانتظار لوقت مناسب، وهو أمر قد لا يحدث على الإطلاق».