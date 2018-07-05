طمي اصطناعي لتحديد الأنف وتغيير الشكل

أبوظبي (الاتحاد)

يملك بعضنا أحد الملامح التي قد لا تعجبه، ولكن غالباً ما نحاول تقبلها كما هي، غير أن البعض قد يصل إلى مراحل مختلفة من محاولة إخفاء هذه الملامح أو تغطيتها.

وفي حين أن هناك بعض التركيبات الاصطناعية التعويضية التي من المقبول استخدامها في الأفلام لإضفاء مؤثرات خاصة، فإن بعض النساء بدأن في استخدام هذه التركيبات كأسلوب متطرف لتحديد ملامح وجوههن وتغيير معالمهن المادية تماماً، بل أصبح بعضهن يستخدمن هذه التركيبات في مظهرهن اليومي.

وفي مقطع فيديو نشر مؤخراً على موقع «تويتر»، تظهر مجموعة مختلفة من النساء اللواتي يستخدمن قطعاً وتركيبات اصطناعية تشبه الطمي لتحديد أنوفهن وتغيير شكلها، بالإضافة إلى استخدام مكياج التحديد لتغيير خطوط الفك والجبهة والشكل العام للوجه، لتبدو النتائج في النهاية غير قابلة للتصديق.

ويعرض الفيديو عدداً من الشابات اللاتي يظهرن في البداية بأبهى إطلالة، ثم يبدأن في إزالة الطمي الاصطناعي من على أنوفهن، ثم إزالة العدسات اللاصقة التي تمنح مظهر الأنيمي الشاحب والكبير العينين المشهور في الثقافات اليابانية، وبعدها يبدأن في إزالة الطبقات السميكة والخفيفة من كريمات الأساس ومستحضرات التجميل لتبدو في نهاية الفيديو بأشكال مختلفة تماماً. وأعرب العديد من مستخدمي «تويتر» عن شعورهم بالانخداع لأن الفيديو يجعل الرجال لا يشعرون بالثقة في مظهر النساء.