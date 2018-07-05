طبيبة تنصح بوضع مزيل العرق ليلاً

القاهرة (الاتحاد)

يتبع معظمنا الروتين الصباحي نفسه بوضع مزيل العرق بعد الاستحمام في الصباح قبل ارتداء الملابس والخروج.. إلا أن دكتورة التجميل البريطانية دون هاربر قالت إنه يجب علينا جميعاً وضع مضادات التعرق في المساء بدلاً من الصباح.

وحسب موقع the sun تبدو نصيحة الطبيبة ليست بالجيدة، نظراً لأجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لكنها تؤكد أننا جميعاً نضع مزيل العرق بطريقة خاطئة، لأن وضعه أثناء الليل يمنح المستحضر وقتاً كافياً للعمل وإزالة رائحة العرق، وهو أمر حاسم لعمله بشكل صحيح.

وقالت إن الطريقة الصحيحة هي وضع المستحضر وتركه حتى يجف تماماً قبل الذهاب للنوم، وتركه طوال الليل، ثم غسل أي بقايا في الصباح بالماء والصابون.

وأوضحت أنه من المهم استخدام مزيل العرق على جلد جاف تماماً، بجانب التأكد من جفاف المستحضر على البشرة قبل ارتداء الملابس، كما نصحت باختيار مستحضر فعال بالفعل وعدم الانسياق وراء المستحضرات ذات الرائحة اللطيفة فقط، والتي قد لا تؤدي وظيفتها على أكمل وجه.