الشباب يواجهون مخاطر صحية أسوأ من كبار السن

ترجمة: عزة يوسف
توصل بحث جديد إلى أن الأشخاص في العشرينيات من عمرهم هم في طليعة الجيل الأول الذي يواجه مخاطر صحية أكبر من أمراض السرطانات والسكري وأمراض القلب مقارنة بوالديهم.
وذكر البحث أن جيل الشباب سيكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بتلك الأمراض المتعلقة بنمط الحياة في غضون 30 عاماً، ويمكن أن يكون الجيل الأول يتمتع بصحة أسوأ من آبائهم.
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وأشار التقرير إلى أن هذه المشاكل تثير الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل: السرطان وأمراض القلب، حيث تؤدي مستويات المعيشة المنخفضة في كثير من الأحيان إلى سلوكيات غير صحية مثل التدخين مثلاً.
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وأعرب عن أمله بأن يساعدهم البحث خلال الأشهر القادمة على فهم أسباب ذلك، وتحديد التغييرات اللازمة لمعالجة هذا الاتجاه المقلق.