احذري.. هاتفك قد يُنهي علاقتك بشريك حياتك

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت دراسة حديثة من أن الهواتف المحمولة قد تؤثر بالسلب على العلاقات بين الأزواج لدرجة قد تصل إلى الانفصال.

وأجرت جامعة بايلور الأميركية استبيانين منفصلين لـ500 شخص من البالغين الأميركيين، لتحليل آثار استخدام الهاتف المحمول على الشركاء، حيث وجد الباحثون أن شعور أحد الطرفين بأن شريكه يعطي الأولوية لهاتفه على تحقيق التواصل مع الطرف الآخر له آثار سلبية دائمة على علاقاتهما.

وأوضح ما يقرب من نصف الأزواج المشاركين «46 في المائة» أنهم شعروا بأن الهاتف كان له الأولوية على مشاعرهم، في حين قال ما يقرب من 23 في المائة إن الهاتف تسبب في معارك كبيرة مع شركائهم.

ووجدت النتائج أن الأزواج الذين شعروا بأن شركاءهم «مدمنون» على هواتفهم المحمولة كانوا يشعرون بمستويات أقل من الرضا عن العلاقة ويعتقدون بأن التكنولوجيا كانت واحدة من الأسباب الرئيسية للصراع بين الأزواج.

وأشاروا أيضاً إلى أن أولئك الذين شهدوا المزيد من الخلافات مع شركائهم كانوا أكثر عرضة لمستويات أعلى من الاكتئاب.

ويقترح مؤلفو الدراسة تخصيص وقت محدد لقضائه مع شريكك، بالإضافة إلى الاعتياد على ترك الهاتف خارج غرفة النوم مع إيقاف صوت الإشعارات حتى تتخلصين من الإغراءات.