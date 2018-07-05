احذري.. هاتفك قد يُنهي علاقتك بشريك حياتك

أبوظبي (الاتحاد)
حذرت دراسة حديثة من أن الهواتف المحمولة قد تؤثر بالسلب على العلاقات بين الأزواج لدرجة قد تصل إلى الانفصال.
وأجرت جامعة بايلور الأميركية استبيانين منفصلين لـ500 شخص من البالغين الأميركيين، لتحليل آثار استخدام الهاتف المحمول على الشركاء، حيث وجد الباحثون أن شعور أحد الطرفين بأن شريكه يعطي الأولوية لهاتفه على تحقيق التواصل مع الطرف الآخر له آثار سلبية دائمة على علاقاتهما.
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ووجدت النتائج أن الأزواج الذين شعروا بأن شركاءهم «مدمنون» على هواتفهم المحمولة كانوا يشعرون بمستويات أقل من الرضا عن العلاقة ويعتقدون بأن التكنولوجيا كانت واحدة من الأسباب الرئيسية للصراع بين الأزواج.
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ويقترح مؤلفو الدراسة تخصيص وقت محدد لقضائه مع شريكك، بالإضافة إلى الاعتياد على ترك الهاتف خارج غرفة النوم مع إيقاف صوت الإشعارات حتى تتخلصين من الإغراءات.