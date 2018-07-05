استطـلاع يحذر من افتقار الوالدين لخطط سلامة أطفالهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد استطلاع على موقع reuters أن واحداً من كل خمسة من الآباء لا يتحدثون إلى أطفالهم حول سبل الحفاظ على سلامتهم أثناء وجودهم في أماكن الألعاب والملاهي، لا سيما ما يجب عليهم فعله إذا ضلوا طريقهم.

واستشهد الاستطلاع، الذي أجراه مستشفى للأطفال في ولاية ميتشيجان الأميركية، بتقرير يوضح إصابة أكثر من 30 ألف طفل كل عام في الملاهي والكرنفالات في الولايات المتحدة.

واستند الاستطلاع الوطني على إجابات أكثر من 1200 من الآباء والأمهات لديهم طفل واحد على الأقل يتراوح عمره بين 5 و12 سنة في أوائل عام 2018.. وتضمنت الأسئلة ما إذا كان الآباء أو منظمو الرحلات يحرصون على التحدث مع أطفالهم عما يجب فعله إذا ضلوا الطريق أو انفصلوا عنهم، أو عن ضرورة اتباعهم قواعد السلامة، مثل أحزمة الأمان، أو الالتزام بقواعد الألعاب مثل متطلبات الارتفاع، أو ضرورة الإبلاغ عن منظم الرحلة إذا قام بأي تصرف غير مسؤول مثل التحدث في الهاتف الخلوي من دون الانتباه للأطفال.

وقال الدكتور جاري فريد، بجامعة ميتشيجان: «إنه يجب على الوالدين اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها مساعدتهم في الحفاظ على سلامة أطفالهم، ويجب أن يكون لديهم خطة مع أطفالهم حول ما يجب فعله».