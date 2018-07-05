استطـلاع يحذر من افتقار الوالدين لخطط سلامة أطفالهم

أبوظبي (الاتحاد)
أكد استطلاع على موقع reuters أن واحداً من كل خمسة من الآباء لا يتحدثون إلى أطفالهم حول سبل الحفاظ على سلامتهم أثناء وجودهم في أماكن الألعاب والملاهي، لا سيما ما يجب عليهم فعله إذا ضلوا طريقهم.
واستشهد الاستطلاع، الذي أجراه مستشفى للأطفال في ولاية ميتشيجان الأميركية، بتقرير يوضح إصابة أكثر من 30 ألف طفل كل عام في الملاهي والكرنفالات في الولايات المتحدة.
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وقال الدكتور جاري فريد، بجامعة ميتشيجان: «إنه يجب على الوالدين اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها مساعدتهم في الحفاظ على سلامة أطفالهم، ويجب أن يكون لديهم خطة مع أطفالهم حول ما يجب فعله».