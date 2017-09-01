كويكب يمر بمحاذاة الأرض غداً

أ ف ب

يمرّ غداً الأول من سبتمبر كويكب بمحاذاة كوكب الأرض على بعد سبعة ملايين كيلومتر، هو الجرم الأكبر الذي يجاورها منذ العام 1890، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي شدّدت على أنه لا يشكل أي خطر.

ويبلغ قطر هذا الكويكب أربعة كيلومترات و400 متر، وقد أطلق العلماء عليه اسم «فلورنسا» بعدما رصدوه لأول مرة في العام 1981.

وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني «إنه أكبر جرم فضائي يمر قرب الأرض منذ قرابة قرن من الزمن».

وقال بول كوداس مدير مركز دراسة الأجرام المجاورة للأرض في وكالة ناسا «مرّت أجرام كثيرة معروفة قرب الأرض على مسافة أقرب من التي سيمرّ فيها فلورنسا الجمعة، لكنها كلها كانت صغيرة».

ولن يعود الكويكب إلى جوار الأرض سوى في أكتوبر من العام 2024، ومن بعدها، لن يتقاطع مداره مع مدار الأرض قبل خمس مئة عام.