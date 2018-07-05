مخرجات يبررن غيابهن عن الدراما: نعاني «أزمة ثقة» مع شركات الإنتاج

أحمد النجار (دبي)
فسرت مخرجات إماراتيات بأن السبب وراء غياب بعضهن عن الإخراج الدرامي، ليس لعدم تمتعهن بالخبرة، وامتلاك الأدوات الفنية اللازمة، بل لكونهن يعتبرن السينما نافذتهن إلى العالمية، فضلاً عن عدم تلقي بعضهن عروضاً درامية جادة وسيناريوهات جاذبة، كما أرجعن ذلك إلى أسباب عديدة أهمها، مصالح شركات الإنتاج الكبرى ومنح الثقة المطلقة لأسماء مخرجين معينة، يعتبرونهم «صفقة رابحة» لنجاح العمل وانتشاره وتحقيق العائد من الإعلانات..
مخرجة مسلسلات
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ونفت أن إحجام المخرجات عن الدراما يسبب غياب الدعم والتمويل لإنتاج أعمالهن، مشيرة إلى ضرورة تطبيق خطة الاستثمار في المواد الترفيهية سواء الدراما أو السينما، تماماً كما هو الحال في إحدى البلدان التي تخصص 40 مليون يورو سنوياً لدعم إنتاج وتصنيع أعمال قوية في حقل الدراما والسينما و«الأنيميشن» وغيرها، ورأت أن ذلك يساهم في حصد مردود مادي مجز.
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