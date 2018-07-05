ليلة في زنزانة مانديلا.. للبيع في مزاد

جوهانسبرج (أ ف ب)

أطلقت مؤسسة «سي إي أو سليباوت» الخيرية مزاداً على تمضية ليلة في الزنزانة التي كان يقبع فيها الزعيم الجنوب الأفريقي الراحل نلسون مانديلا.

وكتبت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني «لم يحصل أي مزاد من هذا النوع في تاريخ جنوب أفريقيا.. والفائز سينال تمضية ليلة في داخل الزنزانة التاريخية رقم 7 ، حيث أمضى مانديلا 18 عاماً».

وقد استحالت هذه الزنزانة بطول 2,4 متر وعرض 2,1 متر في جزيرة روبن ايلاند قبالة سواحل مدينة كيب تاون من أشهر الزنزانات في العالم، بعدما أمضى فيها مانديلا أول رئيس أسود في تاريخ جنوب أفريقيا «1994-1999» نحو عقدين من الزمن.

وقد أطلقت مؤسسة «سي إي أو سليباوت» هذه المبادرة قبيل الذكرى المئوية لولادة نلسون مانديلا في 18 يوليو، وطُرحت تمضية ليلة هذه الذكرى «في 18 الشهر الجاري» في الزنزانة بسعر أولي يبلغ 250 ألف دولار، فيما تخطت المزايدات عبر الإنترنت حتى الساعة 300 ألف دولار وفق «سي إي أو سليباوت».