ميشيل أوباما تتبع نصائح والديها

القاهرة (الاتحاد)

كشفت ميشيل أوباما السيدة الأميركية الأولى السابقة، عن تأثير والديها الكبير عليها في حياتها، وفي طريقة تربيتها لابنتيها ساشا وماليا.

وقالت ميشيل أثناء حديثها في المؤتمر السنوي لجمعية المكتبات الأميركية في نيو أورلينز، إن والديها، فريزر وماريان روبنسون، شجعاها دائماً على التعبير عن آرائها، وأن تستغرق بعض الوقت في الانصات إليهما، كما أنهما حرصا على تطويرها لعقلية قائمة على إيجاد الحلول من دون تضييع الوقت في التحسر على أي شيء، بل علماها وأخاها كيف يتوصلان إلى طريقة لإصلاح المشكلة.

وأضافت، أن والديها كان لديهما أسلوب قوي في التربية والتنشئة، وعلماها وأخاها في سن مبكرة كيفية التفكر في حلول، وسمحا لهما، كأطفال، بأن يكون لهما وجهات نظر ذات أهمية.

وأوضحت ميشيل أنها تعودت أن تكون الشخص الذي يساهم في حل المشكلات مهما كانت، وهو ما تعلمه لابنتيها أيضاً، مؤكدة أن والدتها تساعد العائلة على البقاء متواضعة ومحافظة على جذورها.

وقالت، إن والدتها علمت ابنتيها كيفية غسيل ملابسهما، والاعتماد على نفسيهما بتواضع والتركيز على ما هو مهم.