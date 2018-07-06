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أوروجواي وفرنسا.. «حوار الأصدقاء»!
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تاريخ النشر: الجمعة 06 يوليو 2018

نيجني نوفجورود (د ب أ)

بعد أن تمكن منتخب أوروجواي، من إخراج المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو من منافسات كأس العالم لكرة القدم، يتعين عليه حاليا التعامل مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي إذا أراد أن يتأهل للدور قبل النهائي.

ويلتقي المنتخب الأورجواياني مع نظيره الفرنسي اليوم في أولى مباريات دور الثمانية بالبطولة.

وسجل كيليان مبابي «19 عاماً»، هدفين في المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني 4-3 في دور الستة عشر، وهو ما سيجعله مراقباً بدرجة كبيرة، وإذا كان هناك فريق بإمكانه إيقاف خطورة مهاجم باريس سان جيرمان فهو منتخب أوروجواي.

وحقق منتخب أوروجواي أربع انتصارات في مبارياته الأربع التي خاضها في البطولة، ولم يتلق سوى هدف وحيد، جاء في مباراة دور الستة عشر أمام المنتخب البرتغالي التي انتهت بفوز أوروجواي 2 -1.

ولن تكون مباراة دور الثمانية التي ستقام في نيجني نوفجورود مجرد اختبار لمبابي فقط، بل تشهد صراعاً من نوع خاص بالنسبة للمهاجم الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان، الذي سيواجه زميليه بفريق أتلتيكو مدريد دييجو جودين وخوسيه خيمينيز، وكذلك سواريز في مواجهة أومتيتي وديمبلي زميليه في برشلونة. ولا يرجح أن يكون جودين، قائد منتخب أوروجواي، منافساً قوياً بالنسبة لجريزمان، كما أنه أيضاً بمثابة الأب الروحي لابنة المهاجم الفرنسي. ... المزيد
     
 

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