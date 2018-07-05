تاباريز يهدد «الديوك» بـ «المصيدة الحديدية»

نيجني نوفجورود (أ ف ب)

سيكون دفاع أوروجواي في لقائه اليوم، أمام فرنسا أمام اختبار صعب، ومهمة الحد من خطورة وسرعة المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، يعول المنتخب الأميركي الجنوبي على دفاعه الحديدي، بقدر قوته الهجومية التي سيكون لويس سواريز حامل همها الأساسي في حال غياب كافاني.

ورأى سواريز أن كافاني مهم جداً، نظراً للمستوى الذي يتمتع به كلاعب، ونظراً إلى كل ما يقدمه في كل مرة يلعب مع المنتخب، ما يقوم به بشكل عام، المجهود الجسدي، كل الناس يرون ما يقدمه، مشيراً إلى صعوبة التعرض للإصابة قبل أيام قليلة من المباراة ضد فرنسا. سيكون الأمر صعباً من ناحية التعافي، أعرف أن كافاني يتمتع بالرغبة، السلوك، التفاني، القوة، سيبذل قصارى جهده ليكون هناك في المباراة، لكن الأمر لا يعتمد عليه فقط.

وغاب كافاني عن الحصص التدريبية لمنتخب بلاده منذ خروجه الاضطراري في الشوط الثاني من المباراة ضد البرتغال، وعلى الأرجح أن المدرب أوسكار تاباريز سيعول على مهاجم جيرونا الإسباني كريستيان ستواني للعب إلى جانب سواريز في الهجوم. في المقابل، يعلق منتخب «الديوك» آماله على مبابي «19 عاماً» الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في المونديال الروسي، منها هدفان في مباراة الدور ثمن النهائي ضد الأرجنتين 4-3، حيث برز بشكل كبير، خاصة من خلال سرعته الفائقة في اختراق الدفاع.

إلا أن نجم نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لم يسبق له على الأرجح اختبار دفاع بصلابة دفاع الأوروجواي وركيزتيه القائد دييجو جودين وزميله في أتلتيكو مدريد الإسباني خوسيه ماريا خيمينيز.