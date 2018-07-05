بوجبا.. المهرج صاحب النفوذ القوي

أسترا (د ب أ)

لا يخضع أي شيء للحسابات الدقيقة في عالم كرة القدم، خاصة عندما يرتبط الأمر ببطولة كأس العالم، ولكن صاحب تصفيفة الشعر الأكثر غرابة المحتمل ظهوره في نهائي النسخة الحالية من المونديال بات محدداً، هذا هو الفرنسي بول بوجبا، الذي سيعد غيابه عن هذا النهائي مفاجأة كبيرة.

ولا يعاني لاعب الوسط الفرنسي صاحب الشخصية المميزة من أي مشكلات بدنية وسيخوض مع منتخب بلاده مباراته في دور الثمانية للمونديال أمام أوروجواي اليوم، ولكن ورغم ذلك ورغم عدم وجود ما يثير الانتباه فهو بسبب غرابة أطواره يجتذب أنظار المتابعين ووسائل الإعلام بشكل كبير، كما هو الحال مع كافاني نجم أوروجواي.

وعندما تلقى ديدييه ديشامب، المدير الفني الوطني للمنتخب الفرنسي، قميصا يحمل رقم 80، وهو يمثل عدد المباريات التي قاد خلالها بلاده، خلال عشاء المنتخب الفرنسي في معسكره بروسيا، كان جميع لاعبي الفريق ينظرون إلى هذا الحدث في صمت وبابتسامة تعلو وجوههم، عدا بوجبا الذي أطلق صافرة بفمه من مكانه بأحد أركان القاعة كما لو كان طفلاً صغيراً في المدرسة.

ودأب اللاعب الفرنسي «25 عاماً» على مداعبة متابعيه بما يسمى «يوميات بوجبا»، والتي يسرد من خلالها مواقف مجنونة في حياته.