ألمانيا تسحب عقاراً لضغط الدم بسبب مادة مسرطنة

د ب أ

قررت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الخميس، استعادة جزئية لعقارات علاج ضغط الدم التي تعتمد على مادة "فالسارتان" الفعالة بعد وجود شكوك في تلوث هذه المادة بمادة مسببة للإصابة بالسرطان.



وقال المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية إن هذا الأمر يتعلق بأدوية تحتوي على المادة الفعالة "فالسارتان" المصنعة في شركة "تشجيانج هواهاي فارماكويتكال" الصينية.



ومن غير المعروف حتى الآن ما هي تحديدا الأنواع التي تم استدعاؤها من جميع أسواق الاتحاد الأوروبي.



وحذر الخبراء المرضى من التخلي من تلقاء أنفسهم عن هذه الأدوية.

وقال مايك بومر المتحدث باسم المعهد، اليوم الخميس، في بون إن هذه المادة الفعالة تلوثت خلال عملية الإنتاج بمادة (إن- نيتروسوديم إثيلامين)، وهي مادة تعتبرها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية مادة مسببة للسرطان.

